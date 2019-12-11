آراء

دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها الرابعة والعشرين والتي أقيمت في الدوحة نجحت بامتياز في كل الجوانب والأهم من الجوانب الفنية والادارية والتحكيمية، هو نجاحها بأنها استضافت كل دول الخليج العربية فالرياضة أثبتت أنها تجمع ولاتفرق، وأن الرياضيين نجحوا في عمل ما لم يستطع السياسيون أن يقوموا به. هذا التجمع الرياضي الذي شهدته الدوحة هو بداية حقيقية لإنهاء خلاف البيت الخليجي وعودة إلى ما قبل ثلاث سنوات وربما أفضل حيث بدأنا نعيش بوادر ايجابية لدورة كأس الخليج لكرة القدم، وكلنا أمل أن تكون هذه البوادر انطلاقة لمرحلة من التعاون واللحمة الخليجية خلال الفترة القريبة المقبلة، وعودة الوحدة والالتئام الى الصف الخليجي. ها هي الرياضة تثبت للعالم جميعا بأنها محبة وتعاون وسلام وتقريب وجهات النظر بين الشعوب وإنهاء الخلافات بين الدول مهما كان حجمها. من وجهة نظري أن دورة الخليج العربي الرابعة والعشرين لكرة القدم هي الأنجح والأفضل بين دورات الخليج ولها نتائجها الايجابية ليس فقط على المستوى الرياضي، ولكن في جميع المجالات فجميع شعوب الخليج العربي فرحت بهذا التجمع الخليجي وبمشاركة جميع الدول، وبوادر الأمل بأن الخلافات بين الأخوة الخليجيين في طريقها إلى الحل فالاختلاف في وجهات النظر شيء ايجابي بشرط أن يكون اختلافا تسوده المحبة والاحترام والحب وليس العكس. أقول إن مقولة «خليجنا واحد.. مصيرنا واحد» والتي تغنت بها كل الجماهير الرياضية الخليجية قد ترجمتها الرياضة على أرض الواقع حقيقة ملموسة، وليست مجرد أغنية وفعلا مصيرنا واحد وخليجنا واحد، وشكرا لكم يا رياضيي الخليج العربي جميعا على ماقمتم به من عمل بتجميع كل دولكم وترجمة هذه المقولة قولا وعملا، وفتحتم باب الامل بانهاء القطيعة بين الاخوة وعودة الامور الى مسارها الصحيح، وعلينا ألا نلتفت الى بعض من لايريد الخير والمحبة والسلام لخليجنا، هؤلاء الذين يعيشون ويستفيدون من الخلافات بين الأشقاء ونثبت للجميع بأننا مهما اختلفنا بوجهات النظر ومهما طال الاختلاف لابد أن نعود لبعضنا لأننا لانستطيع أن نعيش الا في ظل وحدة خليجية، وأن دول الخليج الست تعيش بقلب واحد وفعلا «خليجنا واحد.. مصيرنا واحد».