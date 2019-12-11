آراء

«الشيء الوحيد الثابت في الحياة هو التغيير المستمر».. الفيلسوف هيراقليطس الثابت والمتحول قاعدة من قواعد الفلسفة والحياة التي تفسر لنا طريقة نظرتك للأشياء، فلو أخذناها في نمط الشخصية، فأي الفريقين والحزبين تكون أنت؟ فمن انماط الشخصيات، فهناك من يؤمن بالتغيير والتطوير، وهناك الثابت الذي ألف القديم ولا يريد التجديد «قديمك نديمك»، وفي الأحزاب السياسية هناك اليمين واليسار، فاليمين المحافظ واليسار المتغير. وفي العمل هناك من يؤمن بالتطوير وتغيير بيئة العمل وجلب الجديد، وتغيير قواعده ، وهناك من حزب «الله لا يغير علينا» ويدعي ان التغيير قد يؤثر ويخبط ما اعتدنا عليه.. حتى في الادب هناك كتاب شهير اسمه الثابت والمتحول للشاعر أدونيس الذي بحث فيه عن «الابداع والاتباع عند شعراء العرب». في الدين «في المتشدد والمتساهل» وفي الاقتصاد، في التسوق وفي كل مناحي الحياة هناك الثابت والمتحول..إلخ فإذا كان الفكر الثاقب للفلاسفة أنهم استطاعوا أن يسبروا غور وعمق الاشياء حيث ان قانون الطبيعة يسير وفق قانونين هما «التغيير والتكيف» فهل كل تغيير وتبديل صحيح؟ وهل كل ثابت هو تخلف وضياع الطريق؟ ما اراه ان الحق بين بين ،فنحن أمة الوسط «وَكَذَ?لِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً» وآية ذلك آنه حتى ارسطو طاليس جعل الاخلاق وسطا بين رذيلتين «فالشجاعة وسط بين التهور والجبن، والكرم وسط بين الاسراف والتقتير» «وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى? عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُوراً» فهو وسط بين ثابت ومتحول، فالحق لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فالحق دائم وسط بين طرفين، فهناك أشياء تحتاج لتطوير وهناك أشياء ثابتة لا تتغير. وكذلك في القيم والسلوك يقول سيدنا علي عليه السلام: «اَلْيَمِينُ وَاَلشِّمَالُ مَضَلَّةٌ وَ اَلطَّرِيقُ اَلْوُسْطَى هِيَ اَلْجَادَّةُ عَلَيْهَا بَاقِي اَلْكِتَابِ وَآثَارُ اَلنُّبُوَّةِ وَمِنْهَا مَنْفَذُ اَلسُّنَّةِ وَإِلَيْهَا مَصِيرُ اَلْعَاقِبَةِ». ويقول الشاعر: ولا تغْلُ في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم وعبر عن هذه القاعدة ابن القيم بتعبير رائق حيث يقول : فما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين، فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه: مضيع له...» لذلك جاءت اية الفاتحة التي تقرأ وتردد كل يوم للفت الانتباه للصراط المستقيم والثبات بين الثابت والمتحول وبين اليمين والشمال في كل مناحي حياتنا وطرائق أحوالنا {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ} وفي تنمية الذات هناك كتاب ممتع اسمه «البديل الثالثة» لستيفن كوفي فالحياة ليست ابيض واسود بل هناك حلول وسطى وبدائل متعددة وطرائق قددا. «وهذا هو التوازن بين الروح والجسد، وبين الدنيا والآخرة، وبين الدين والدولة، وبين الذات والموضوع وبين الفرد والمجموع وبين الفكر والواقع وبين المادية والمثالية وبين المقاصد والوسائل، وبين الثابت والمتغير والقديم والجديد، وبين العقل والنقل وفق القاعدة الذهبية: «لا إفراط ولا تفريط»، فلا الثبات دلالة على الصواب ولا التحول دلالة على الابداع بل ثبات في أشياء وتغيير في اشياء، وفي كل خير. فما أحوجنا لاتخاذ الوسط نبراسا وطريقا مستقيما في مناحي حياتنا . همُ وسَط يرضى الأنام بحكمهم إذا طرقتْ إحدى الليالي بمعظم