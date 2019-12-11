دوليه

وضع أرسنال حدا لسلسلة نتائجه المخيبة بعدما قلب تخلفه أمام مضيفه وست هام بهدف إلى فوز مستحق 3-1 في «دربي» لندن، في ختام مباريات المرحلة 16 من الدوري الانكليزي. وبدا أن فريق شمال لندن يتجه لخسارته الثانية تواليا في ثلاث مباريات في الدوري بقيادة مدربه الموقت السويدي فريدي ليونغبرغ الذي حل بدلا من الاسباني إوناي إيمري المقال من منصبه الاسبوع الماضي، غير أن الصورة التي ظهر بها في الشوط الثاني حالت دون سقوطه بعدما سجل ثلاثة أهداف في تسع دقائق تناوب عليها البرازيلي الشاب غابريال مارتينيلي (60) والإيفواري نيكولا بيبي (66) والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ ثالث ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا (69).

وكان وست هام افتتح التسجيل عبر المدافع الإيطالي المخضرم أنجيلو أوغبونا (38). وحقق ارسنال فوزه الاول في الدوري منذ أن فاز على بورنموث 1-0 في المرحلة الثامنة، ليحقق بعدها سلسلة من سبع مباريات بدون أي فوز (ثلاث هزائم مقابل أربعة تعادلات)، وتسع تواليا في مختلف المسابقات، في سلسلة هي الاسوأ له منذ 42 عاما وتحديدا منذ عام 1977. ورفع ارسنال رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد وست هام عند 16 نقطة في المركز العاشر.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الاول مع نزعة هجومية لوست هام الذي نجح في افتتاح التسجيل بعد كرة تناقلها العديد من اللاعبين داخل منطقة ارسنال، لتنتهي بتمريرة عرضية من ديلان رايس إلى المدافع أوغبونا الذي سددها برأسه واصطدمت بظهر إينسلي مايلاند - نايلز الى شباك الحارس الالماني برند لينو، غير أن الحكم استعان بتقنية المساعدة بالفيديو «في آي آر» لتأكيد عدم وجود لمسة يد على الهداف (38).

