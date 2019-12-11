دوليه

يبدأ السد القطري مشواره في النسخة 16 من بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في قطر اليوم وتستمر لغاية 21 ديسمبر الحالي، عندما يستضيف نادي هينغين سبورت بطل قارة أوقيانوسيا. ويسعى السد إلى تحقيق بداية قوية في البطولة عبر التغلب على خصمه. وانضم لتدريبات السد 8 لاعبين من المنتخب القطري بعد خروجه من بطولة خليجي 24 التي توج البحرين بلقبها، وهم حسن الهيدوس وسعد الدوسرى وسالم الهاجرى وبيدرو ميغيل وخوخي بوعلام وطارق سلمان وأكرم عفيف وعبدالكريم حسن، بالإضافة لثنائى المنتخب الأولمبى مشعل الشمرى وهاشم على. ويسجل السد الظهور الثانى فى بطولة كأس العالم للأندية بعدما سبق وأن شارك في نسخة 2011 التي أقيمت باليابان. وأوضح السد عبر موقعه الرسمي أن الجهاز الفني بقيادة الاسباني تشافي هيرنانديز يركز على زيادة الاهتمام بالجانب الخططي والتكتيكي وتنفيذ بعض الجمل الهجومية الخاصة على المرمى، وفى نهاية المران أهتم نجم برشلونة الإسباني المعتزل بالتدريب على الضربات الثابتة من خارج منطقة الجزاء من العمق والأطراف.

ودخلت النسخة الحالية التاريخ كأول بطولة على صعيد مونديال الأندية تشهد مشاركة ثلاثة أندية عربية هي السد القطري النادي المستضيف والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا إضافة إلى الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، ويشارك بالبطولة أيضاً أندية مونري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وفلامينغو البرازيلي بطل اميركا الجنوبية، وليفربول الانكليزي بطل أوروبا.

