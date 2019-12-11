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دوليه

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حادث منزلي يبعد فيتسل


سيغيب لاعب الوسط الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل عن فريقه بوروسيا دورتموند ثالث الدوري الألماني حتى نهاية العام، وذلك بعد تعرضه لاصابة في الوجه نتيجة سقوطه في منزله بحسب ما أعلن النادي أول من امس. وذكرت شبكة «سكاي سبورت» أن ابن الثلاثين عاما أدخل الطوارئ وخضع لعملية جراحية قبل أن يعود الى منزله. وغاب فيتسل عن المباراة المصيرية لدورتموند ضد سلافيا براغ التشيكي أمس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وسيفتقد دورتموند جهود البلجيكي أيضا في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري المحلي قبل العطلة الشتوية التقليدية. ورأى المدرب السويسري لدورتموند لوسيان فافر أن ما حصل مع فيتسل «مؤسف بالنسبة له، مؤسف بالنسبة لنا، لكن ليس بإمكان فعل أي شيء. كل ما نأمله أن يعود سريعا» الى فريقه الذي يحتل حاليا المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدر.


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