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يخوض الكويت سلسلة من المواجهات الصعبة في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال آسيا 2019-2020 التي سحبت قرعتها أمس في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسيواجه الأبيض الفيصلي الأردني في عمان ضمن الدور التمهيدي الأول يوم 14 يناير المقبل، وفي حال تأهله سيكون عليه تجاوز عقبة مضيفه استقلال الإيراني في الدور التمهيدي الثاني يوم 21 يناير، قبل أن يحل ضيفاً على الريان القطري في الدور التمهيدي الحاسم يوم 28 من الشهر ذاته من أجل التأهل إلى دور المجموعات.

وفي حال فشل الأبيض في التأهل، فإنه سيلعب في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي ضمن المجموعة الثانية إلى جانب الوحدات أو الفيصلي الأردني والأنصار اللبناني والوثبة السوري، وسيكون السالمية بديلاً للكويت في حال نجح الأخير في بلوغ دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأوقعت القرعة القادسية في المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد إلى جانب أندية الجزيرة الأردني، والظفرة العماني، والرفاع أو المحرق البحريني، فيما يلعب العهد اللبناني حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جوار المنامة البحريني والجيش السوري، والفائز من مواجهة الدور التمهيدي. أما المجموعة الرابعة لغرب آسيا فتضم الاستقلال أو ريغار تاداز الطاجيكيين، والتين عسير التركماني ودوردوي القرغيزي بالإضافة إلى الفائز من الدور التمهيدي.

واوقعت قرعة دوري الأبطال الهلال السعودي بطل اسيا في مجموعة سهلة نسبيا الى جانب شباب الاهلي الاماراتي وباختاكور الاوزبكي بالاضافة الى فريق يتأهل من التصفيات. وكان الهلال احرز اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه والاول بالنظام الجديد بفوزه على اوراوا ريد دايموندز الياباني 1-0 ذهابا و2-0 ايابا، ليضمن بالتالي تمثيل القارة الاسيوية في كأس العالم للاندية التي تنطلق اليوم في الدوحة، علما بان ممثلا اخر للقارة الاسيوية يشارك فيها ايضا هو السد القطري كونه من الدولة المضيفة. وجاء السد بطل نسخة عام 2011 في مجموعة صعبة نسبيا الى جانب سيباهان الايراني والنصر السعودي بالاضافة الى فريق يتأهل عن التصفيات. والتقى النصر والسد في ربع نهائي نسخة العام الحالي ففاز النصر ذهابا 2-1 في الرياض وقلب الفريق القطري الامور في صالحه ايابا في الدوحة بفوزه 3-1. ويخوض الشارقة الاماراتي باكورة مشاركاته على الصعيد القاري في مجموعة ضمت اليه الدحيل القطري والتعاون السعودي وبيرسيبوليس الايراني.وكان الشارقة توج بطلا للدوري الاماراتي عام 2019 للمرة الاولى منذ 25 عاما. وينطلق الدور التمهيدي للمسابقة القاري في 14 يناير المقبل، على ان يقام الدور النهائي يومي 22 و28 نوفمبر 2020. يذكر ان من ابرز التعديلات التي طرأت على البطولة القارية، ان الفائز في نسخة عام 2020 سيحق له المشاركة في الدور التمهيدي لنسخة 2021 اذا لم يتمكن من التأهل عبر الدوري المحلي.

ويلعب في الدور التمهيدي الثاني بونيودكور الأوزبكي مع الزوراء العراقي والفائز منهما يواجه العين الإماراتي، كما يلتقي لوكوموتيف الأوزبكي مع الاستقلال الطاجيكي والفائز منهما يواجه الأهلي السعودي، ويلتقي شهر خودرو الإيراني مع الفائز من مواجهة تشيناي الهندي مع الرفاع البحريني، ثم يلعب الفائز في الدور التمهيدي الحاسم مع السيلية القطري.

