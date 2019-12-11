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يسعى العربي إلى مشاركة الكويت في صدارة دوري كرة السلة عندما يواجه القرين في 05:00 مساء اليوم على صالة يوسف الشاهين في نادي كاظمة ضمن الجولة الـ 14 من الدور التمهيدي للبطولة، والتي تشهد ثلاث مباريات اخرى تجمع القادسية مع التضامن في 07:00 على الصالة ذاتها، فيما يلعب على صالة الكويت، اليرموك مع الجهراء في 05:00، وكاظمة مع النصر في 07:00.

ويتصدر الكويت ترتيب الفرق برصيد 14 نقطة، يأتي بعده العربي والشباب واليرموك برصيد 12 نقطة، وكاظمة 11 نقطة، والقادسية والقرين 10 نقاط، ثم الجهراء 9 نقاط، وبرقان والساحل والصليبخات والنصر 8 نقاط، واخيرا التضامن 5 نقاط.

وتبدو المواجهة الاولى بين العربي والقرين قوية لا سيما ان الفريقين يطمحان إلى التأهل الى منافسات الدور الثاني الذي يجمع الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي. وتعتبر حظوظ الفريقين متساوية نظراً لتقارب المستوى الفني بينهما. ويمتلك الفريقان كوكبة من اللاعبين المميزين امثال يحيى كليب وماجد حسين وغالب ايمن من القرين ومحمد المطيري ورباح الرباح ويوسف بورحمه من جانب العربي.

وكذلك الحال ينطبق على مواجهة الجهراء مع اليرموك اللذين يسعيان الى خطف احدى بطاقات التأهل للدور الثاني، وتبدو مواجهة الفريقين قوية لتقارب مستوياتهما في ظل ما قدماه منذ انطلاق منافسات الدوري التمهيدي. ويعتمد مدرب الجهراء المقدوني جورج كنجزيف على لاعبيه احمد فالح ومشاري حمد وسلطان خلف ومساعد العتيبي، فيما يعول مدرب اليرموك الوطني طلال بلال على جهود لاعبيه حمد الزامل وسعود الفارق وناصر المطيري ومحمد دشتي.

وفي لقاء القادسية مع التضامن، فان الأول مرشح لنيل نقطتي الفوز نظراً الى تواضع مستوى منافسه. وفي مباراة النصر مع كاظمة يبدو الاخير على موعد مع نقطتي الفوز نظراً الى الفارق الفني الكبير بينه وبين منافسه.

