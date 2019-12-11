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يواصل منتخب كرة الماء للشباب (تحت 20 سنة) استعداداته القوية الاخيرة لخوض منافسات بطولة العالم للعبة التي تستضيفها البلاد بدءا من يوم غد ولغاية 20 ديسمبر الحالي بمشاركة 20 منتخبا عالميا.

وقال مساعد مدرب المنتخب خالد الشواف ان الفريق بدأ اعداده مبكرا نظرا لقوة البطولة بسبب تواجد كل المنتخبات الكبرى واقام معسكرا خارجيا الصيف الماضي في المجر استمر شهرا كاملا ليواصل بعدها تدريباته في الكويت.

وأكد الشواف ان البطولة تشكل فرصة مميزة لهذا الجيل من اللاعبين لاكتساب الخبرة من خلال منافستهم لاعبين مميزين يتمتعون بمستوى كبير لا سيما ان معظمهم في عمر 16 و17 سنة الى جانب عدد من اللاعبين ذوي الخبرة.

ونوه بالجهود المبذولة من اللاعبين والتي تمثلت بحرصهم على اداء التدريبات بحماسة وتركيز سواء في معسكر المجر او في الكويت معربا عن امله بان يقدم اللاعبون مستوى جيدا في اول مشاركة دولية لهم بعد فترة ايقاف صعبة.

من جانبه اوضح قائد المنتخب اللاعب عبدالله مراد ان اللاعبين بدأوا التدريب كمجموعة منذ مايو الماضي مع قرب رفع الايقاف الدولي عن الرياضة الكويتية ولديهم حماسة كبيرة لتقديم اداء مميز في هذا المحفل الرياضي العالمي الكبير لا سيما وانه يقام على ارض الكويت.

وقال مراد ان ازرق الماء سيسعى لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة عندما يواجه نظيره الايراني في افتتاح مبارياته ضمن المجموعة الثالثة في البطولة والذي يعد احد ابرز منتخبات آسيا في هذه اللعبة.

بدوره قال لاعب المنتخب عبدالله الحماد ان جميع لاعبي الكويت بذلوا كل ما في وسعهم في فترة الاعداد سواء في التدريبات او المباريات الودية بقيادة مدربهم اليوناني ماركوس ومساعده الشواف، مؤكدا طموحهم بتحقيق افضل مركز في جدول ترتيب البطولة. وثمن الحماد دعم اتحاد السباحة لهم وتوفير كل ما يلزم من معسكرات ومباريات لتمكينهم من تحقيق افضل نتيجة داعيا الجماهير الكويتية للحضور الى المجمع الاولمبي في نادي النصر لدعم وتشجيع اللاعبين في جميع مبارياتهم.

