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انتزع القادسية لقب بطولة كأس التفوق الأولى للجمباز لمرحلة السن العام التي اختتمت مساء أول من أمس الاثنين على صالة النادي العربي ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي 2019- 2020.

ونال القادسية المركز الاول في مسابقة الفرق بعد ان حصد لاعبوه 3 نقاط متفوقاً على كاظمة صاحب المركز الثاني برصيد نقطتين والعربي الذي احرز المركز الثالث برصيد نقطة واحدة. وفي مسابقة الفردي العام حقق لاعب كاظمة جاسم نعيم الميدالية الذهبية وذهبت الفضية للاعب القادسية علي حيدر والبرونزية للاعب كاظمة ناصر كرم. وفي مسابقة فردي الأجهزة تفوق لاعب القادسية علي الجعفر واحتل المركز الأول في كل من الأجهزة التالية: «الحركات الأرضية وطاولة القفز والحلق والعقلة»، فيما فاز بالمركز الأول مكرراً في جهاز العقلة كل من لاعب القادسية يوسف الصحاف ولاعب العربي محمد عمران. وحقق لاعب كاظمة جاسم نعيم المركز الأول في جهاز حصان الحلق في حين تفوق زميله في نادي كاظمة ناصر كرم في جهاز المتوازي محتلاً المرتبة الأولى. وأشاد اتحاد اللعبة بالمستويات التي أظهرتها البطولة والتي جاءت في ظل الإعداد المميز للاعبين وكذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي أصبحت توليه الأندية لهذه اللعبة، مشيداً في هذا الجانب بتعاون الأندية وحرصها على إظهار بطولات الاتحاد بأفضل صورة، ومتمنياً لجميع الفرق المشاركة في بطولاته كل التوفيق والنجاح في الاستحقاقات المقبلة.

