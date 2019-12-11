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حقق الجواد الأشرس لإسطبل الدعية كأس شركة الجزيرة للتنمية العقارية بعد فوزه في السباق المخصص لجياد الدرجة الاولى على مسافة السرعة 1000 متر ضمن سباقات الخيل في نادي الصيد والفروسية اول من امس. وفاز الجواد عين نوره لاسطبل السرور بكأس شركة الجزيرة الثانية والمخصصة للافراس على مسافة 1800 متر، وفي بادرة طيبة نظم نادي مبارك الكبير للفروسية سباقا لجميع الدرجات على مسافة 1400 متر تخليدا لذكرى المرحوم زيد الكليب عميد اسطبل دانامور التاريخي وفاز الجواد توحيد لاسطبل الصفار بالكأس. وحقق الجواد لؤلؤة الديرة لعبد العزيز الشمري كأس مركز الجواد العربي (بيت العرب) بعد تفوقه في السباق الذي اقيم على مسافة 1200 متر. كما فاز الجواد عمار العرب لمحمد شبيب بالشوط الثاني وبكأس مركز الجواد العربي المخصصة للجياد العربية الاصيلة من النتاج المحلي من الدماء المصرية على مسافة 1200 متر. وتفوق الجواد نجم الدعية لاسطبل الدعية بالشوط الاول المخصص للجياد المبتدئة على مسافة 1200 متر.