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يسعى الأهلي لاعتلاء صدارة الدوري المصري مجددا عندما يحل ضيفا على وادي دجلة اليوم في الجولة السابعة للمسابقة. ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بفارق نقطة خلف الاتحاد السكندري والمقاولون العرب لكن كل منهما خاص 6 مواجهات. ويخوض الأهلي المباراة بروح معنوية عالية بعدما نجح في حصد أول 3 نقاط في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بالفوز على الهلال السوداني بهدفين لهدف. وتعافى الأهلي من آثار الخسارة أمام النجم الساحلي في الجولة الأولى من دور المجموعات. ويخطط الأهلي للفوز اليوم للحفاظ على العلامة الكاملة في بطولة الدوري. ومن المنتظر أن يدفع رينيه فايلر مدرب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأحمد فتحي ومحمد هاني وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي وحسين الشحات ووليد سليمان وجونيور أجايي. على الجانب الآخر يحتل دجلة المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط حققها من 3 تعادلات فيما خسر 3 مرات. ويأمل دجلة في الخروج ولو بنقطة واحدة من مواجهة اليوم الأمر الذي سيعطي الفريق دفعة قوية في الجولات المقبلة. ويلعب اليوم أيضا الإسماعيلي الثاني عشر بسبع نقاط مع مصر المقاصة العاشر بذات الرصيد. كما يلتقي حرس الحدود السابع بتسع نقاط مع إف سي مصر الثالث عشر بـ6 نقاط.