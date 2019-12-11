الأزمنة و الأمكنة

تذكرت منذ أيام مضت نداء وطننا لنا، وكتبت هذه الذكرى في أبيات غناها الفنان الكبير شادي الخليج من ألحان الفنان الكبير - أيضاً - غنام الديكان.

النشيد كان كاملاً لحناً وغناء، ولكنني تذكّرت منه فقرة واحدة أرى أنها تقارب ما نحن فيه الآن.

هذه الفقرة هي:

نداؤك يا موطني قد مضى

يَهيب بنا في الليالي الشِّدادِ

بأن الشرور إذا أحدقت

أوينا إلى موئلٍ في البلادِ

وأن الحياة على عُسرها

وما حُمِّلتْ من صُنُوف العنادِ

تهون إذا أمة أجمعت

على الصدق ما بينها والودادِ

إذا ما طوينا رداء الكرى

وقمنا إلى يومنا في اعتدادِ

سَيظهر فَجْرٌ وتُشرق شمس

تُضيء لنا من وراء السّوادِ

ولقد حدا بي إلى ذكر هذا المقطع من القصيدة أمران:

أولهما: الخطاب الجامع الذي ألقاه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وهو في الواقع خطاب أب لأبنائه. يَنْصَحُهُمْ بما يفيدهم في حياتهم، وما يكفل استقرار وطنهم ودوام عزته وتألُّقِه. ولقد شَعَرْنَا كلنا بالمسؤولية التي دعانا إلى تحملها سمو الأمير في درسه الأبوي لنا. ورأينا كم نحن نسير في طريق مظلم مدلهم الظلمة بسبب بعض الفئات التي استمرأت اختلاق الفتن وإثارة النعرات، وتشتيت شمل الأمة بوسائل شيطانية نأمل أن يزدريها الشعب، وتطمسها الحكومة، لأن اللين لا يفيد مع من يرغب في هدم وطنه. فالوطن هو الملاذ الوحيد، ولا وجود لهذا الملاذ إلا مع شعب متجانس يسوده الصفاء وتحيط به المحبة.

وبموجب الأبيات السابقة، فإننا بعد أن وجدنا الشرور وقد أطلت علينا صرنا نتطلع إلى حامي البلاد، المرجع الذي نرجع إليه في الملمات، وقد لبَّى - حفظه الله - واتخذ من الخطوات ما يكفل اطمئنان كافة المواطنين الذين ينبغي منهم أن يقوموا بدورهم في الحفاظ على وطنهم وصدِّ كل من يحاول أن يثير فيه شراً أو يختلق فيه فتنة.

ومن أجل التذكير، فإن هذه هي بعض العبارات التي وردت في الخطاب السامي الذي سمعه الجميع مساء يوم الإثنين الموافق لليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر لسنة 2019م، فينبغي أن نقرأها من هذا الموقع بهدوء ونسعى إلى إدراك مغازيها، والاستجابة إلى ما فيها من توجيهات.

? يدعو سموُّهُ إلى التحلِّي بالحكمة، والتَّروِّي، والالتزام بقيم وأخلاق مجتمعنا الحريص على عدم الإساءة إلى سمعة الناس وكراماتهم، وعدم إطلاق الأحكام جُزافاً دون دليل أو برهان على أي واحد كان.

? وتضمن الخطاب الكريم دعوة المواطنين إلى الابتعاد عن افتعال التجمعات التي قد تُسْتَغَلُّ في غير أهدافها، فتعود مظاهر الفوضى، وتتاح الفرصة لمن يريد بالكويت سوءاً.

? أمامنا من الاستحقاقات (الواجبات والالتزامات) ما يستوجب الاهتمام بتحقيق طموحات المواطن، وهذا لا يتحقق في ظل فوضى يثيرها أشرار لا تهمهم مصلحة الوطن.

? ويضيف سموه قائلاً: إن إيماننا الصادق بحرية الرأي والتعبير لا يعني السماح بما قد يَضُرُّ أمن البلاد واستقرارها، بما يؤدي إلى الدخول في متاهة الفوضى والعبث المدمِّر.

? ودعا سموه أبناءه المواطنين إلى الانتباه إلى مصلحة الوطن، وطلب منهم الوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يحاول شق وحدتنا.

? وقال سموُّهُ لا تسيؤوا إلى سمعة الناس، وكراماتهم ولا تطلقوا التهم والأحكام دون دليل ساطع.

فلقد ساءني، وآلمني تبادل الاتهامات في وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي.

ونحن لا نقول بعد هذا الذي مرّ بنا كتابة، وكنا قد سمعناه بصوت أميرنا حفظه الله ورعاه، إلا كلمة واحدة وهي أن أميرنا أنذر وحذَّر، والألم الذي عبّر سموه عنه في كلمته ما هو إلا غضب مكبوت، فقد كان حليماً بما فيه الكفاية، وتحمل كل ما أشار إليه في كلمته ولم يتخذ أي إجراء بحق المسيئين، ولكننا الآن نشعر أن القول المأثور: اتق غضب الحليم، قد جاء دوره وأن الدائرة سوف تدور على أرباب الفتنة والساعين إلى تمزيق وحدة هذا الوطن.

لقد تعس المخربون، فهم يتصرّفون بتصرفاتهم هذه وهم يعلمون علم اليقين أن ما يقومون به إنما هو هدم الوحدة الوطنية، وإضعاف الوطن الذي يعيشون على ثراه.

لقد مرّت بنا بسببهم أيام عصيبة، وامتلأنا أسفاً على وطننا أن يكون من أبنائه من يقومُ بإيقاد النار في كل مكان. فصارت حالنا:

اليوم تِغْشَانَا همومٍ جديدة

ما تعرف الديرة متى منتهاها

ظَلْمة اتْغَطِّينا ليالٍ مديدة

عَمْيَه وْنَخْبُطْ كلنا في عماها

واتمِّرنَا أحوال صارت عنيدة

تطغَى وتبلي بالأذى من طغاها

جانا الأذى من ناس ما هي بعيدة

ما همها ارض ولا من وطاها

كِلٍّ ايدَوِّرْ في الوطن ما يريده

نفسه وما عنده عزيز سواها

أما ذلك الذي يكيد للكويت وهو محسوب أنه من أهلها فقد ظهرت نواياه واضحة، وتبين لنا أي طريق يسلك، وبخاصة بعد أن أظهر عداءه لوطنه، ولعدد كبير من مواطنيه وَبخَاصَّةٍ النظام العام الذي ارتضته الكويت.

هذا الذي جَمَّعْ علينا عديدهْ

وأظهر لنا من نيته ما خفاها

اشلون يجعل من بلاده ضديده

واشلون يرفسها وهو في حشاها

فإذا لم تكن هذه هي خيانة الوطن، والرغبة في إلحاق الأذى بالمواطنين فكيف تكون الخيانة. ثم إنه من المعروف أن الخيانة عار فكيف يرضى بها لِنَفْسِهِ واحد من الناس أيّاً كان.

***

بعد أن وجّه سمو أمير البلاد كلمته التي عرضناها آنفاً بكل ما فيها من توجيه وتنبيه وتحذير. وجدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية نفسها بعد تَنَبُّهِهَا إلى أهمية ما ورد في الخطاب الأميري؛ ممن ينبغي أن يسهم في العمل على تنبيه المواطنين إلى واجِبَاتِهِمْ، ونهيهم عن القيام بما يضر بالبلاد وبأنفسهم معاً. ورأت أن الأمور إذا استمرت على الصفة الواردة في الخطاب فَإِنَّهَا سوف تُنْذِرُ بخطب عظيم يعود أثره على الوطن كله، ويشرذم أهله، ويحرمهم من كل مكتسباتهم التي نالوها بالجد والعمل طوال السنين الماضية.

ولقد نظرت الوزارة المذكورة إلى الأمر من زاوية اختصاصها، فرأت أن الجانب الديني ينبغي أن يكون له دور في الدعوة إلى وضع الأمور في نصابها.

فكان أمامها باب واسع تستطيع الدخول منه إلى ما تريده، فإن من المعلوم أن المسلمين لهم لقاء أسبوعي حافل كل يوم جمعة، وأن هذا اليوم فيه الصلاة وفيه خطبة الجمعة التي يلقيها إمام المسجد وَخَطِيبُهُ، وكل المساجد إنما نسير في أداء عملها على الأصول الإسلامية المنَظِّمة للعبادات، وعلى النمط الذي تحدده الوزارة بناء على تلك الأصول.

فكان من عملها في هذا السبيل أن أعدت خطبة تناولت فيها مضامين الخطاب الأميري، وقامت بإرسالها إلى كافة خطباء المساجد لكي تكون موضوع خطبة الجمعة التي كانت في اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر للسنة الجارية. ولقد جاءت الخطبة المقررة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مطابقة للأهداف المطلوب الوصول إليها، وكانت جيدة الأسلوب خالية من الزيادات التي لا نَفعَ بها.

اعتبر كاتب الخطبة أن ما يجري عندنا في الكويت إنما هو نوع من الفتن التي حذرنا ديننا الحنيف منها، وتمثَّل ببعض آيات من الذكر الحكيم منها قوله تعالى:

{يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً».

واختيار هذه الآية مع ما سبقها في بداية الخطبة يدل على أن الدين الإسلامي يريد منا أن نَتَجَمَّلَ بالتقوى، وأن نسير على الحق قولاً وعملاً.

ولفظ (سديداً) في الآية الكريمة معناه: قاصداً إلى الحق، بعيداً عن الخوض فيما لا صحة له من القول.

كما تدل الآية - أيضاً - على أن الأمور التي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى من فرائض، وما أمرنا به من أوامر، وما نهانا عنه من نواهٍ إنما هي أمانة معلقة في أعناقنا لا مبرر لنا في تجاوزها، بل ينبغي علينا أن نؤديها، ولا تخالف الأمر الإلهي الذي جاء بها.

وقد وردت في الخطبة التوجيهات التالية:

? ضرورة الاعتصام بحبل الله جل شأنه وهو القرآن الكريم، الذي جاء فيه كل ما ينبغي على المسلم أن يقوم به أو يبتعد عنه.

? الحرص على تقوية الوحدة مع بقية المسلمين، وهي بين أبناء البلد الواحد أدعى إلى الحرص.

? المحافظة على النعم لأن في ذلك حفظها، ودوامها.

? التبليغ بأن من أجلِّ النعم علينا نعمة الأمن والأمان، والرخاء والإيمان.

? إن من واجبنا أن نشكر الله الجليل على النعم التي أنعم بها علينا في بلدنا، وبالشكر تدوم النعم، وقد قال تعالى:

«وإذ تَأَذَّنَ ربُّكُمْ لئن شكرتم لأزيدنَّكُمْ، ولئن كَفَرْتُم إنَّ عَذَابي لشديد».

وبناء على الاستشهاد بهذه الآية الكريمة جاء في الخطبة:

«فلنحفظ النعمة خشية زوالها، ولنحافظ على المال العام صيانة للأمة وأجيالها، ولنحذر الفتنة العمياء، وكل مصائدها وحبائلها، فإن الأيام بين الناس دول».

ثم تأتي عدة نقاط منها:

? العاقل هو الذي تظهر حكمته عندما تَحُلُّ الفتن، وذكاؤه عند مجيء المحن، وهو الذي يدعو في حالات الفتن والمحن إلى التروِّي، وتَجَنُّب كل ما يثير الخلاف.

? إن أهم ما يجلب الشقاق بين الناس هو تبادل الإساءات فيما بينهم، ونشر الاتهامات الباطلة عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التي يستغلها البعض في غير ما وضعت له.

? إن ما يحدث عن طريق هذه الأجهزة التي كنا نتمنى أن تكون أجهزة إصلاح وصلاح من إرسال التهم على عواهنها من الأمور التي يرفضها الإسلام الحنيف، الذي يأمرنا دائماً بالعدل والإحسان قولاً وعملاً، كما تأبى أصول ديننا أن يتشبه المسلم بالمخالفين الذين انطبعت نفوسهم بطابع الشذوذ والخوض في الفتن؛ لأن المسلم ينبغي أن يتحلى بالأخلاق الكريمة ويرفض الأخلاق الذميمة، ومن أجل ذلك ورد في الكتاب العظيم قوله تعالى:

«ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليٌّ حميم».

وفي خطبة الجمعة:

«إن هذه الإساءات عبر وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي، تَمُجُّها عادات أهل الكويت الأصيلة وترفضها أخلاقهم وتقاليدهم النبيلة.

? على الذين يقذفون الناس بالباطل، ويختلقون كل ما يضر بسمعة الغير ألا يحتجوا لعملهم البغيض هذا بحرية الرأي، لأن حرية الرأي والتعبير لا ينبغي أن تكون طريقاً لتهديد أمن البلاد واستقرارها.

واستمرت الخطبة الأولى من خطبتي صلاة يوم الجمعة على هذا المنوال الذي فيه تبيين الخطأ والصواب في السلوك، وفيه الحث على تقوى الله سبحانه في حفظ كرامات الناس، وفي الابتعاد عن الفتن عن أي طريق جاءت... وعندما جاء ختام هذه الخطبة فقد جاء فيه إجمال لكل ما مضى، وكان فيه ما يلي نصاً:

«ومن أعظم ما يُحدث الفرقة والشقاق ما نراه من تراشق في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي وتبادل الإساءات والاتهامات، وهي خنجر مسموم يطعن جسد البلد ليمزق لُحمته، ويفت في عضده ويثير الفوضى والاضطراب، ويحدث الشقاق والخصام، ويفتح الباب ليلج منه اللئام، وبخاصةٍ أننا نعيش ظروفا إقليمية وعالمية متباينة، ونشهد أحداثا وتطورات متنامية، ولن نجد سبيلا يقطع على المتربصين مكرهم، وعلى العابثين كيدهم وتدبيرهم؛ أنجع ولا أفضل من التزام ما أمرنا به ديننا العظيم من أحكام وأخلاق وقيم ومبادئ؛ فقد أمرنا أن نحكم بالعدل ونحسن في القول، وأن لا نأخذ الناس بالتهم والظنون والأوهام والشكوك؛ فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته؛ قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم» [الحجرات:12]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا» [رواه البخاري ومسلم]. فليحذر العاقل الوقيعة في المسلمين وأعراضهم، والإساءة إلى سمعة الناس وكرامتهم، وليحفظ لسانه عن المواطنين في ذِممهم، وليترك الأمر لأهله، فهم أولى الناس بالفصل فيه».

وعندما انتهت الخطبة الأولى عند هذا الحد، وجلس الإمام الخطيب بين الخطبتين وقف مؤدياً الخطبة الثانية التي نختار مما ورد فيها ما يلي من الفوائد:

«اعلموا أن وحدة الوطن أمانة في أعناقنا، ونحن مسؤولون عنها أمام الله: أَحَفِظْنَا أم ضَيَّعْنَا؟ فعلينا أن نعمل بجد وصدق، وإخلاص ومثابرة؛ لنعيش الإيمان الذي لا يعرف التردد، والوحدة التي لا تعرف التفرق، والشورى التي لا يخالطها استبداد، والتضامن الذي لا تلامسه أثرة، لنتعاون على البر والتقوى، ونتناه عن الإثم والمنكر والعدوان، ولنكن يدا على من سوانا: ديننا الإسلام، ومنهجنا القرآن، وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتكن آمالنا مشتركة، وآلامنا مقتسمة. ولننتبه إلى مصلحة وطننا العزيز وصيانة أمنه واستقراره، ولنقف صفا واحدا في وجه من يحاول العبث بأمنه وشق وحدته الوطنية، ولنبتعد عن افتعال التجمعات ومظاهر الفوضى والانفلات التي قد تستغل في غير أهدافها، وتتيح الفرصة لمن يريد بالكويت سوءاً، وعلينا أن نأخذ العبرة من تجارب غيرنا، والأحوال التي تعصف بسوانا.

ويجب العمل من أجل صفاء القلوب، وتوحيد المشاعر، وسيادة مبدأ الحب والتفاهم والائتلاف؛ بَدَلاً مِنْ الكراهية والتناحر والاختلاف، ولكي تبقى ظلال الوحدة وارفة؛ فعلينا أن نترفع عن النزاعات والخصومات، ونتعالى على الخلافات، فمصلحتنا العليا فوق كل مصلحة دنيوية أو منفعة شخصية.

كيف لا؟ وقد حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من الخلاف؛ لأنه يوهن عزم الأمة ولا يأتي بخير؛ قال سبحانه وتعالى: «وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين» [الأنفال: 46].

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تَنَاصحُوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال» [رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. وفي الاجتماع البركة، وفي التفرق الضعف والخذلان، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ: شذ في النار».

وهكذا تنتهي خطبة صلاة الجمعة التي ذكرنا تاريخ إلقائها فيما سبق. وقد وَضَعَتْ النقاط على الحروف - كما يقال - وخرج المصلون - يومذاك - وهم يدعون الله عز وجل أن يهدي العمي عن ضلالتهم. وأن يحفظ وطننا العزيز، وأميرنا الذي بادر إلى التنبيه إلى الأمر المهم. وسوف تؤدي هذه الخطبة إلى بروز دعاة ممن استمعوا إليها يقومون بالنهي عن إثارة الفتن، وعن زرع الأحقاد، والتدخل في شؤون الناس الخاصة، أو ابتداع الأكاذيب عليهم.

***

ها نحن وقد قرأنا خطاب صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وقرأنا خطبتي صلاة يوم الجمعة اللتين تم إلقاؤهما في مساجد الكويت بكافة بعد الخطاب الأميري بِثَلاثةِ أيام، ووجدنا أهمية ما يدعو إليه هذان الخطابان اللذان لم يهدفا إلا إلى مصلحة الكويت وأهلها، ولم يَدْعُوا إلا إلى التمسك بما أمرنا به ديننا الحنيف من حفظ لحقوق الناس، وعدم الإساءة إلى كراماتهم، والتوقف عن رمي البريء منهم بباطل التهم. وذلك لما في مخالفة ذلك من فساد يعم المجتمع، ويؤثر على مسيرة البلاد والشعب معاً.

وها نحن قد عرفنا عِظَمَ المسؤولية على المخالف لكل ذلك، الساعي إلى بث الفتنة في المجتمع، والقائم على اختلاق المشكلات، ونحن لا نَشُكُّ في أنَّ مثل هذا الذي يقوم بكل ذلك إنما هو مفسد ينبغي أن يؤخذ على يديه، وأن يعرض على أجهزة العدالة لكي يأخذ نصيبه من العقاب جزاء عمله الفاسد.

لقد حرص الدين الإسلامي الحنيف على أن يكون البناء المجتمعي بناءً راسخاً، لا تُزعزعُهُ نوازع ضعاف النفوس، ولا يؤثِّر فيه حقد الحاقدين، الذين تسيطر عليهم (الأنا)، فلا يحبون الخير لأحد، وإنما يحبونه لأنفسهم فقط، ولذا فإن تصرفاتهم الضارة بالخلق معربة عن سوء محتدهم.

ولعل من أهم ما دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي نذكر شيئاً منها، وهو:

? الاهتمام بصلة الرحم، وعدم قطعها، والعناية بالترابط الأُسري باعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأولى في كل مجتمع.

? عدم التباغض والتحاسد، فقد قال في هذا الشأن:

«لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً، ولا يحق لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام».

? ومن أهم ما وصَّانا به صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان عن الغيبة والنميمة لما فيهما من إفساد بين الناس، كما وصَّانا بالحرص على التواضع وعدم ذم الغير بالباطل، وكرَّهنا بالرياء والتظاهر بأمورٍ هي على غير حقيقتنا.

? إشارته إلى ضرورة أن يغشى الإنسان المجالس بكل هدوء، فلا يدخل على الجالسين بضجيج مؤذٍ، ولا يثيرهم بما تكون فيه مضايقتهم.

? وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن مدح الناس بالباطل، أو بإفراط يُخشى منه على الممدوح أن يدخله الغرور الذي يبعده عن سواء السبيل.

وبعد هذا، فمن هو أجدر بالاتباع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو أحرى أن يَتَّبع أوامره وينتهي عن نواهيه منا نحن أبناء الأمة الإسلامية الذين تلقينا عنه أوامر الدين، ونواهيه، وَعَلَّمَنَا أمر الدنيا والآخرة، وعلمنا القرآن الكريم؟

ولئن كان حديثنا منصباً منذ البداية على مجتمعنا وما فيه من أمور تقتضي المراجعة والتنبيه، لأن تفاقم الأمور المخالفة سوف يُؤَدِّي إلى ما لا تُحمد عقباه، فَلَا يخفى أن هذه التحذيرات ينبغي أن تكون شاملة لجميع بلاد الإسلام لأن الأوامر والنواهي التي وردت فيما سبق لنا من المقال مستمدة من أصول ديننا الحنيف، ولذا فإننا نأمل في أن يكون ما تقدم مفيداً للجميع، ولافتاً للأنظار إلى الواجبات التي ينبغي أن يتحلَّى بها المسلم، ويلتزم بها في حياته، وبين أبناء وطنه، ومجتمعه مِنْ خِلَالِ حياته العامة.

ولكننا الآن نريد أن نتطرق إلى أمر ختامي لا بد وأن نتطرق إليه في ختام مقالنا هذا الذي ما دفعنا إلى كتابته إلا تأيِيدُ سمو الأمير في مسعاه إلى لَمْ الشمل وكبت المفسدين. وهذا الذي نرغب في ذكره هنا هو هذا الذي تكوّنت من مجموعة الاحتقانات التي حدثت في مجتمعنا، وهي تكاد أن تعرقل مسيرة بلادنا.

وهذه ملامح لا بد من إيرادها في ختام المطاف:

? إن مما يقلق، ويؤثر على الاستقرار في البلاد استغلال وسائل الاتصال الاجتماعي فيما لم تصنع أو تدار من أجله، إذ إننا نرى أُناساً تخلوا عن الأخلاق التي ينبغي أن يلتزم بها عضو المجتمع الراقي، فصاروا يستغلون هذه الأجهزة استغلالاً رديئاً يعبِّرون به عن عُقدهم النفسية، وأحقادهم المختزنة. فهم لا يترددون في سب غيرهم، أو إلحاق التهم الباطلة المخلة بالشرف ببعض الأهالي، بل والطعن في أماناتهم وسلوكهم.

وهذا مع نهي الدين الإسلامي الحنيف عنه، ومع أن القانون يعاقب عليه، ومن أجل ذلك جاء التحذير الأميري حتى ينال كل جانٍ جزاءه.

? بعض الفارغين يتحدثون في جلساتهم الخاصة أو بواسطة الأجهزة المشار إليها في أمور لا تخصهم، وهي - كذلك - مما يثير العداوة والبغضاء بين المواطنين، ومن ذلك الطعن في أنساب بعض أبناء البلاد، وفي جنسياتهم وفي أصولهم مما هو ليس من حق هؤلاء المتكلمين، لأن الناس جميعاً أمناء على أنسابهم، فلا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا الأمر.

? وبالمثل، فإن هناك أشخاصاً ينتسبون إلى من هم من غَيرِ أهلهم على الرغم من أن رسولنا الكريم قال: «إن من أعظم الفِرَى (الكذب) أن ينتسب المرء إلى غير أبيه»، ووصل الأمر إلى التزوير في الجنسيات كما نراه في الصحف بصورة شبه يومية.

? التكالب على الحصول على الشهادات دون أن يتهيأ لها الواحد منهم، ولذا كثر التزوير فيها وتفاقَمَ حتى وصل إلى أعلى الشهادات، وهو شهادة الدكتوراه، وهذا عيب فاحش يضر بسمعة البلاد كلِّها.

? التكالب على الكسب المادي من جميع الوجوه حتى ولو كانت هذه الوجوه غير مشروعة، والطمع في مال الدولة والاغتراف منه على الرغم من أنه مال عام للشعب كلِّه.

? الخروج عن صفة المواطنة الحقة. والطعن بتاريخ الكويت، وأصولها، والعبث في التعرض لوجودها منذ أن نشأت، ومن المؤسف أن الذين يثيرون مثل ذلك الأمر الضار بالوطن؛ إنما يعتمدون على أساليب واهية، وعلى أقوال أُناس لا قيمة لهم، من ناحية العلم بالأمور التاريخية، وذلك على الرغم من أن بعض من يتحدثون بمثل ما نشير إليه يدعي أنه مؤرخ، وهو يستعمل هذا اللقب دون حياء مع أنه لقب بعيد عنه.

? تَعَدَّى الحال كل ذلك إلى ما هو أهم عندما تحدث بعضهم، وباندفاع شديد، ودون حياء عن أسرة آل صباح، فأكد من طرفه ورأيه الخاص ما يدل على أنه طرح قوله هذا من أجل مصلحة نفسه، لأنه ينسبهم إلى الجهة التي جاء منها إلى الكويت. وكل ما يقوله هذا الدَّعي محض افتراء واختلاق، فهذه الأسرة العربية العريقة لا يجهل من تاريخها شيء، ومقرها الأصلي معروف وهو الهدَّار في نجد، ولا يغيِّر في الأمر مرورهم ببعض الأماكن قبل وصولهم إلى الكويت.

? إمعاناً في الإساءة إلى الوطن، فقد وجدنا من يقول إن الكويت كانت محكومة في الزمن الماضي من قبل أُناس آخرين. وقد بيّنا في كتابنا: «الكويت تواجه الأطماع، ص 45، أن ما قيل في هذا الشأن باطل، لا صحة له، وقد قدّمنا الأدلة الساطعة على ذلك. وهؤلاء المفترون لا يريدون بقولهم هذا إلا الحط من قيمة الوطن الذي التصقوا به، وجعلوه لهم موطناً.

? أما أولئك الذين خرجوا عن القاعدة كلها، بل واستمرأوا ما هم عليه من شأن، واستغلوا بعض من وثق بهم، فصاروا يتطلعون إلى أبعد مما يتصوره الآخرون، فهم طلاب حكم، تحرّكهم شهوة التسلط على الناس، وتُثيرهم أطماع تقلق راحتهم وَتُتْعِبُهُمْ، كما تتعب من سار في ركابهم، ونحن لا نقول لهم إلا ما جاء في القول الشعبي المشهور: «حامض على بوزكم»، فالبلاد يحكمها دستور، وقوانين مُنَظِّمة، وفيها شعب مخلص لقيادته، فما عليكم إلا أن تبتلعوا ألسنتكم، وتكفوا عمّا أنتم عليه الآن وتهدأوا.

هذا، ويكفيكم الآن أن تستمعوا إلى الحديث الشريف الذي وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: «أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم» (انظر كتاب: «اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» ص 481).

وهذا هو ما يمكن توجيهه إلى أولئك الضَّالِّين، مهما كان اتجاه ضلالتهم، ومهما بعدت عن الصواب، ولا نقول بعد كل هذا إلا: خاب من افترى.

حفظ الله سمو الأمير.

وحفظ الكويت عزيزة وآمنة، تحيط بها بشائر السلام، ويُسمع فيها هديل حمائم الأمان.

