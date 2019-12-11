عربيات ودوليات

الرياض – الوكالات: عقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة الـ40 للمجلس الاعلى اعمال قمتهم في الرياض امس بحضور سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد. وافتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اعمال القمة بكلمة اكد فيها أن مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة، مطالبا دول الخليج بأن «تتحد في مواجهة عدوانية ايران» وأن «تؤمن نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ البالستية».

واكد خادم الحرمين الشريفين أن استضافة المملكة لهذه القمة، تأتي استجابة لرغبة دولة الامارات العربية المتحدة التي سوف ترأس أعمال الدورة الأربعين معربا عن الشكر للسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان لجهوده التي ساهمت في نجاح أعمال المجلس في دورته السابقة.

واكد الملك سلمان ان مجلس التعاون الخليجي تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة.

واضاف «منطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، حيث لا يزال النظام الايراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الارهاب، الأمر الذي يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام، والتعامل بجدية مع برنامجه النووي وبرنامجه لتطوير الصواريخ البالستية، وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية وحرية حركة الملاحة البحرية».

وتابع خادم الحرمين «لا يفوتنا في لقائنا هذا أن نؤكد على موقفنا تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني باقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية» كما ثمن الملك سلمان «جهود اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل الى اتفاق الرياض» واكد على استمرار التحالف في دعمه للشعب اليمني وحكومته، وعلى أهمية الحل السياسي في اليمن وفق المرجعيات الثلاث.

واستضافت العاصمة السعودية القمة الـ«40 لدول مجلس التعاون الخليجي»، بدعوة من الملك سلمان لبحث عدد من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، الى جانب طرح التطورات السياسية الاقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.

وكان وزراء خارجية المجلس عقدوا في مقر الأمانة العامة بالرياض، أعمال الدورة الـ145 للمجلس الوزاري، كما عقدت الدورة التحضيرية برئاسة وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ومشاركة أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.

وخلال الاجتماع بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية بما في ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، والمجلس الوزاري وما تم انجازه في اطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، بالاضافة الى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها الى الدورة الأربعين للتوجيه بشأنها.

وتأتي قمة الرياض في خضم ظروف اقليمية بالغة الدقة تستدعي تعزيز وحدة الصف الخليجي وبلورة رؤى مشتركة لقضايا وملفات مهمة على جميع الاصعدة بهدف تحقيق مزيد من التكاتف والتآزر وبحث سبل التعاطي مع الازمات المحيطة بالمنطقة.

وتعد قمة الرياض تاسع قمة خليجية اعتيادية تستضيفها السعودية منذ نشأة مجلس التعاون الخليجي كما انها القمة الاعتيادية التي تستضيفها للعام الثاني على التوالي.

