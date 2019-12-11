عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، في كلمة ألقاها خلال ختام القمة الخليجية التي عقدت بدورتها الأربعين في الرياض، امس الى تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الاقليمي، مؤكدا أن قادة دول المجلس شددوا على أهمية استمرار الترابط والتكامل فيما بينهم.

وشدد في البيان الختامي للقمة على أن أي اعتداء على أي دولة في المجلس هو اعتداء على المجلس كله. كما أكد أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله. ودعا الى العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري. وأشار الى ضرورة التكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون.

ولفت أمين عام مجلس التعاون الخليجي الى أن المجلس يدعم الاجراءات التي اتخذتها السعودية، تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط. وأردف بقوله «التحديات التي تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون، والتكامل العسكري والأمني لضمان سلامة دول مجلس التعاون». وقال الزياني ان دول المجلس تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري.

ودعا البيان، الذي تلاه، الى وحدة مالية ونقدية بحلول عام 2025، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي والاتحاد الجمركي. وأضاف أن التحديات تتطلب تعزيز التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، مضيفا أنه يجري استكمال جميع الاجراءات لضمان أمن الدول الخليجية كما أكد البيان الختامي على أهمية العمل على ايجاد حلول للتحديات المشتركة كالمياه والزراعة، داعيا الى تعزيز التعاون العسكري والأمني للحفاظ على الأمن الاقليمي.

ولاحقا، أعلن الملك سلمان انتهاء القمة الخليجية في دورتها الـ40، مثنيا على أهمية تلك الاجتماعات الخليجية التي «تثبت مواقفنا وتعاوننا وتجعلنا نتحدث مع بعضنا».

