عربيات ودوليات

الرياض- «كونا»: هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس د.نايف الحجرف بمناسبة ترشيحه امينا عاما لمجلس التعاون الخليجي. وقال الملك سلمان في كلمته الافتتاحية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية «اقدم التهنئة لمعالي الدكتور نايف الحجرف بمناسبة ترشيحه امينا عاما للمجلس سائلا المولى عز وجل له التوفيق».

كما شكر الأمين العام الحالي د. اللطيف الزياني على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته.

وكان المجلس الوزاري التحضيري للقمة قد رفع الاثنين توصياته وقراراته الى اجتماع القادة الخليجيين للنظر بشأنها واعتمادها ومن ضمنها تولي مرشح الكويت د. نايف الحجرف منصب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي.

