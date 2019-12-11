عربيات ودوليات

الرياض- أ.ف.ب- «كونا»: حظي الوفد القطري الى قمة مجلس التعاون الخليجي الـ40 باستقبال حار لدى وصوله امس الى المملكة العربية السعودية لحضور الاجتماع السنوي، الذي يأتي في أعقاب مؤشرات على حدوث انفراج في الأزمة الدبلوماسية. واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني لدى وصوله الى المطار في العاصمة السعودية. وتبادل الملك سلمان والشيخ عبد الله الأحاديث والابتسامات، بحسب ما ظهر في تسجيل مباشر للاستقبال نقل على التلفزيون السعودي الحكومي بينما كان معلّق يقول «أهلا وسهلا بأهل قطر في بلدكم الثاني».

وترأس رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري وفد قطر في اجتماع الدورة الـ40 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة الرياض. وذكرت وكالة الانباء القطرية ان ذلك جاء بتكليف من امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

