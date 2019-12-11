عربيات ودوليات

الرياض- واس: أعرب العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والتي تستند إلى تاريخ مشترك ووحدة مصير، مؤكداً أن أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي تشكل فرصة مهمة للتشاور وتبادل الرؤى بين قادة دول المجلس. جاء ذلك في تصريح لجلالته عقب وصوله الرياض أمس لحضور أعمال الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي اعرب فيه عن الأمل في أن تسهم القمة «في تعزيز عملنا الجماعي وتعاوننا المشترك والحفاظ على مكتسبات دولنا ويؤدي لإنجاز تطلعات شعوبنا في مزيد من الرخاء والازدهار، ومواصلة الدور المحوري لمجلس التعاون في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

