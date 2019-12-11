عربيات ودوليات

الرياض- «كونا»: عقدت قمة الرياض في خضم ظروف اقليمية بالغة الدقة تستدعي تعزيز وحدة الصف الخليجي وبلورة رؤى مشتركة لقضايا وملفات مهمة على جميع الاصعدة بهدف تحقيق مزيد من التكاتف والتآزر وبحث سبل التعاطي مع الازمات المحيطة بالمنطقة.

وترأس وفد الكويت الى القمة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد.وناقش القادة الخليجيون في القمة التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مستجدات الاوضاع الامنية في المنطقة والتطورات السياسية الاقليمية والدولية وانعكاساتها على امن واستقرار دول المجلس.

وكان المجلس الوزاري التحضيري للقمة قد رفع الاثنين توصياته وقراراته الى اجتماع القادة الخليجيين للنظر بشأنها واعتمادها ومن ضمنها تولي مرشح الكويت د. نايف الحجرف منصب الامين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وبحثت قمة الرياض كذلك مسار التعاون بين الدول الاعضاء خصوصا وان الكويت تقود وساطة رسمية لحل الازمة الخليجية وهو الامر الذي اكده سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية اخيرا على ان القمة المنتظرة ستكون محطة مهمة جدا في تعزيز اللحمة الخليجية. كما تجلت تلك النبرة التفاؤلية على لسان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي د. عبداللطيف الزياني الذي عبر في تصريح صحافي قبيل القمة عن ثقته بان تخرج قمة الرياض بقرارات بناءة «تعمق الروابط والتعاون والتكامل بين الدول الاعضاء وترسخ اركانه». وبفضل حكمة قادة دول المجلس ورؤيتهم الثاقبة تحققت العديد من المنجزات والمشروعات التكاملية التي تخدم هذا الكيان الخليجي بما في ذلك إنشاء السوق الخليجي المشترك والاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي والربط الكهربائي وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والهيئة القضائية الاقتصادية وغيرها من الهيئات المتخصصة في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية. ولاشك ان استكمال تنفيذ وتشغيل مشروع السكك الحديدية الخليجية سوف يحقق مزيدا من الترابط والتواصل والتبادل التجاري بين الدول الاعضاء في المجلس.

