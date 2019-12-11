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اكتشف الشرطي كريس لونج من ولاية نيفادا الأميركية أن الحمض النووي الخاص به تغير بعد عملية زرع نخاع العظام، واستعيض عنه جزئياً، عن طريق متبرع ألماني.

وفي حديثه مع صحيفة «نيويورك تايمز»، قال لونج: «اعتقدت أنه لا يمكن أن أختفي تماماً، ويظهر شخص آخر!». ووجد لونج أن كل الحمض النووي في دمه تغير بعد 3 أشهر من العملية. وبعد مرور 4 سنوات، اكتشف أن أجزاء من شفتيه وخديه تحتوي أيضاً على الحمض النووي للمانح. وأكد أندرو ريزفاني، المدير الطبي لوحدة زرع الدم والنخاع بالمركز الطبي في جامعة ستانفورد، أن هذا التغيير لا يؤثر في شخصية الفرد، حيث يظل الدماغ والشخصية كما هما.

