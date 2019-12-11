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تمكن باحثون من إنتاج عصبونات (خلايا عصبية) صناعية على رقائق من السيليكون تعمل بصورة أقرب للطبيعية، وذلك لعلاج المشاكل الصحية المزمنة مثل فشل القلب والزهايمر.

وظل العلماء على مدى عقود عديدة يحاولون تصميم عصبونات تستجيب للإشارات الكهربية الآتية من الجهاز العصبي، كما تفعل العصبونات الطبيعية، بهدف علاج كثير من المشاكل الصحية الناتجة عن تلف تلك النوعية من الخلايا، كما يحدث عند التعرض للإصابات في العمود الفقري.

وتمكن الباحثون من خلال الدراسة الحالية المنشورة في مجلة «تواصل الطبيعة» من تصميم عصبونات على رقائق من السيليكون، وما يميز تلك العصبونات هو أن استجابتها غير ثابتة على خط واحد، فإذا كان التحفيز الكهربي القادم من الأعصاب الأخرى أقوى من المطلوب بواقع الضعف، فربما تكون استجابتها أقوى بـ 3 مرات من المطلوب، كما أن رقائق السيليكون التي تحملها تحاكي قنوات الأيون الجسدية.

ويأمل الباحثون أن تسهم تلك العصبونات الصناعية في علاج كثير من المشاكل الصحية الناتجة عن التنكس العصبي، كما هي الحال في فشل القلب الذي ينتج عن عدم الاستجابة الصحيحة من قبل عصبونات قاعدة الدماغ تجاه ردة فعل الجهاز العصبي.

