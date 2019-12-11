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متحف «تيت» يكرم «مصدر إلهام بيكاسو»


يكرم متحف «تيت مودرن» في لندن، المصورة والرسامة الفرنسية الراحلة، دورا مار، التي كانت تُعتبر مصدر إلهام للفنان العالمي بابلو بيكاسو، ونموذجاً موحياً لأعماله. ويقدم معرض «دورا مار» أكثر من 200 من أعمال الفنانة، على مدار مشوارها الفني الذي استمر لـ60 عاماً، والذي تنوع بين التصوير الفوتوغرافي في الشوارع، والصور المركبة السريالية، واللوحات الفنية. ويوضح متحف «تيت مودرن» أن هناك الكثير من الجوانب الرئيسة لأعمالها، التي ما زالت غير معروفة نسبياً. وكانت مار، التي ولدت في باريس عام 1907 باسم هنرييت تيودورا ماركوفيتش، ابنة لأم فرنسية ومهندس معماري كرواتي، وأمضت جزءاً من طفولتها في الأرجنتين.


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