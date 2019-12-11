وطن النهار

دعت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة أمس الثلاثاء المواطنين المتواجدين والزائرين لمختلف المدن البريطانية الى عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة او مصوغات ذهبية او ساعات ثمينة اثناء التجول داخل البلاد.

وشددت السفارة في بيان صحافي على ضرورة الاكتفاء بحمل مبالغ نقدية محددة وبقدر الحاجة تفاديا لتعرضهم لاعتداءات من قبل افراد او مجموعات جريمة منظمة منتشرة في العاصمة البريطانية لندن تقوم بمهاجمة المارة بغرض سلب وسرقة الساعات والمجوهرات الثمينة.

وطالب البيان المواطنين بعدم قبول اي خدمات تقدم من اشخاص مجهولون والابتعاد عن الاماكن المشبوهة ذات السمعة السيئة وعدم الاقتراب من اماكن الشغب او الرد على الاستفزازات التي تصدر من قبل الغير والتي عادة ما تهدف الى افتعال وخلق المشاكل والفوضى والتجمهر بقصد السرقة. وجددت السفارة دعوتها للمواطنين في حال حاجتهم الى مساعدة قنصلية او تعرضهم لأي طارئ الى عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي والذي يعمل على مدار الساعة على هاتف 02075903400.

وتأتي هذه التحذيرات بعد ان قتل طالب عماني في العاصمة البريطانية لندن مساء الخميس الماضي اثر تعرضه للطعن من قبل اشخاص مجهولين في منطقة (نايتس بريدج) في محاولة لسرقة ساعته الثمينة.

