وطن النهار

انطلقت في جنيف أول من أمس الاثنين أعمال المؤتمر الدولي الـ33 للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والتي تستمر حتى 12 ديسمبر الحالي بمشاركة جمعية الهلال الاحمر.

وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير في تصريح لـ«كونا» على هامش الافتتاح «ان دول العالم تسعى بكل السبل الى توفير الأمن والاستقرار والسلامة العامة للدول ولمواطنيها وهي تتطلع الى اعداد استراتيجية شاملة للحد من مخاطر الكوارث والأزمات والطوارئ وتستند الى رؤية واضحة لتحقيق البيئة الآمنة والمستقرة والمزدهرة لشعوبها».

وأضاف «ان المؤتمر يطرح مشروع قرار بشأن دمج القانون الدولي الانساني في القوانين الوطنية ويطرح خارطة طريق لتعزيز تنفيذه». واوضح «ان المؤتمر سيناقش التحديات العالمية الخمسة المبينة في استراتيجية العقد 2030 حصيلة للمخاطر القائمة والمخاطر الناشئة»، مشيرا الى ان «تغير المناخ يمثل خطرا كبيرا تواجهه البشرية وهو يؤثر بالفعل في كل جانب من جوانب عملنا تقريبا بما في ذلك الصحة والمأوى وأنماط العيش وتخفيف مخاطر الكوارث». وذكر «ان المؤتمر سيناقش ايضا الأزمات والكوارث والصحة والهجرة والهوية والقيم والقوة والاحتواء»، مشيرا الى اننا سنعمل مع شركائنا لضمان حصول الناس على الرعاية الكاملة.

وبين الساير انه «يتعين علينا ان نواصل تعزيز نهجنا في مجال إدارة شؤون المتطوعين بما في ذلك إيجاد سبل لتسهيل مشاركتهم وزيادة فعالية التدريب وتقديم الدعم والاعتراف بهم وحمايتهم في عملهم كي يشعر المتطوعون بالتقدير ويفهموا أثرهم الإيجابي الهائل في مجتمعاتهم الخاصة وفي العالم أيضا».

في الوقت ذاته اكد اهمية تنمية قاعدة المتطوعين والمحافظة عليها لضمان قدرتنا على مواصلة توفير الخدمات الأساسية لمن يعانون من ضعف الحال.

