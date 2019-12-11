وطن النهار

اعربت الكويت عن ايمانها الراسخ بأنه يمكن لمجلس الامن ان يؤدي دورا مهما في معالجة مسألة حماية البيئة اثناء النزاعات المسلحة.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي مساء أول من امس الاثنين في جلسة مجلس الامن بصيغة «آريا» حول حماية البيئة في النزاعات المسلحة.

وقال العتيبي «كضحية لكارثة بيئية نتيجة لاستغلال البيئة كسلاح في الحرب نعرف عن كثب العلاقة القوية بين الصراع والبيئة لهذا السبب قررنا اعطاء الاولوية لهذه القضية خلال عضويتنا في مجلس الامن خلال العامين الماضيين».

واضاف «عملنا لاثارة هذا الموضوع لاول مرة في المجلس الى جانب المانيا عندما شاركنا في استضافة اجتماع صيغة (آريا) العام الماضي وجلسة اليوم بشأن هذا الموضوع هي شهادة على التزامنا بإبقاء هذا النقاش داخل مجلس الامن».

وذكر العتيبي ان «الكويت شهدت قبل 28 عاما واحدة من اعظم الكوارث البيئية من صنع الانسان في التاريخ عندما تم احراق اكثر من 600 بئر من آبارها النفطية عن قصد من قبل النظام العراقي السابق المنسحب من الكويت حيث تم استغلال البيئة كسلاح حرب».

واشار العتيبي الى ان البيئة هي دائما الضحية الصامتة للحروب اذ ينطوي الاستغلال اثناء النزاع المسلح على امكانية اثارة المزيد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والامنية والسياسية مع عواقب قصيرة وطويلة الاجل.

واكد اهمية ايجاد الارادة السياسية لتنفيذ القوانين والقواعد والاطر والمبادئ القانونية الدولية المتاحة والتي تهدف الى حماية البيئة في اوقات النزاع ومنع التدهور البيئي.

