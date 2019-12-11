وطن النهار

انطلقت في رام الله مساء أول من أمس الاثنين فعاليات المؤتمر الدولي الاول الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تحت رعاية الرئيس محمود عباس وحضوره وبمشاركة عربية ودولية.

وتشارك الكويت في مؤتمر (نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة) بوفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة نائب رئيس الهيئة ورئيس الهيئة بالانابة المستشار رياض الهاجري. ونقل الهاجري في كلمة القاها خلال جلسة افتتاح المؤتمر تحيات الكويت اميرا وحكومة وشعبا للرئيس عباس والشعب الفلسطيني، مؤكدا عمق علاقات التعاون الوثيق والمثمر بين دولتي الكويت وفلسطين. وقال الهاجري «اود ان اعرب عن بالغ سعادتي ووفد الكويت واعتزازنا العميق بوجودنا اليوم على هذه الارض الطيبة الغالية على قلوب كل شعوب الامتين العربية والاسلامية ارض فلسطين حاضنة المسجد الاقصى المبارك». واضاف ان «الكويت اذ تثق تمام الثقة بنصر الله القريب لدولة فلسطين وشعبها الكريم وتحقيق امالهم في بناء دولة فلسطينية وعاصمتها القدس لها السيادة التامة على جميع اراضيها المغتصبة». واوضح ان ما يطرحه المؤتمر من موضوعات قيمة تستدعي انتباه واهتمام المجتمع الدولي لتماسها مع جهود منع ومكافحة الفساد وتحقيق اهداف الامم المتحدة في التنمية المستدامة 2030، مشيرا الى ان ما يطرحه المؤتمر محل تقدير من الكويت.

وقال الهاجري «لا شك ان الشفافية وتحديد المهام والمسؤوليات والمساءلة هي ابرز مطالب ومستهدفات الحوكمة وتمثل في الوقت ذاته أحد المقومات الرئيسة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد نظرا لارتباطها القوي بالمحاور والاولويات الاستراتيجية المختصة بمنع وبمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وترسيخ قيم الشفافية».

وتابع قائلا: «الحوكمة اصبحت وسيلة اساسية وحقيقية من شأنها تمهيد السبل الرئيسة لتنمية المجتمعات وبناء مؤسسات فعالية وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات».

