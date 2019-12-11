وطن النهار

قالت الشيخة انتصار المحمد ان الأردن والكويت تربطهما علاقات اخوية وتاريخية متجذرة، الأمر الذي يدعونا الى العمل بشكل جدي ومشترك للوصول الى حياة أفضل لمواطني البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعها امس الأول في مجلس النواب بالمملكة الأردنية الهاشمية بالنائبين عاطف الطروانه، وريما ابو دلبوح، وتناول الحديث الأعمال الانسانية والاجتماعية التي تقوم بها، ودور وتمكين المرأة العربية والمشاركة في تشجيع السياحة، وحضر اللقاء مدير العلاقات العامة بمكتبها المستشار مشاري السلطان.

ولفتت المحمد الى ان الأردن يتمتع بالعديد من المزايا، لاسيما منظومة الأمن والطبيعة الجغرافية، فضلاً عن المناخ المناسب والمناطق السياحية المنتشرة خصوصا السياحة العلاجية، مضيفة ان حملة «أنت تستحق التكريم»، تهدف الى دعم المرأة والأشخاص من ذوي الاعاقة، عبر توفير فرص عمل لهم ومشاريع انتاجية تمكنهم من سد احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، مؤكدة استعدادها بتقديم كل الامكانات التي من شأنها النهوض بالمرأة ودعم مشاريعها الاقتصادية.

من جانبها اكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية ريم ابو دلبوح ان العلاقة التي تجمع الأردن والكويت اخوية وطيدة ارسى دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين، وعلى كل المستويات، حتى اصبحت نموذجاً للعمل العربي المشترك حيال مختلف القضايا العربية والاقليمية والدولية، مشيدة بالجهود والمساعي التي تبذلها الشيخة انتصار المحمد الصباح من خلال حملتها الوطنية الساعية لتعزيز دور المرأة الأردنية والكويتية، ومساندة ودعم الأشخاص ذوي الاعاقة.

