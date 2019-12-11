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الغنيم: ملتزمون بالقانون الدولي الإنساني


جنيف- «كونا»: قال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امس الثلاثاء ان مشاركة الكويت بالمؤتمر الدولي الـ (33) للصليب الاحمر والهلال الاحمر تأتي انطلاقا من حرصها والتزامها باحترام وكفالة القانون الدولي الانساني. واكد الغنيم في تصريح لـ «كونا» على هامش اعمال المؤتمر التي انطلقت مساء امس الثلاثاء وتواصل حتى الـ 12 من ديسمبر الحالي حرص الكويت على تعزيز بنود اتفاقيات جنيف الاربعة وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الاحمر والهلال الاحمر اضافة الى العمل على تعزيز دور الآليات في مجال تعزيز احترام القانون الدولي الانساني.


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