وطن النهار

اناب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وزير المالية بالوكالة مريم العقيل في افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من كويت جديدة 2035 والمؤتمر المصاحب لها الذي انطلق صباح أمس في مركز جابر الاحمد الثقافي بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووزارة الاعلام والجهات المشاركة.

استهلت ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الوزيرة مريم العقيل حفل الافتتاح بكلمة رحبت فيها بضيوف الكويت وجميع المشاركين في المؤتمر وانطلاق النسخة الثالثة من حملة كويت جديدة لهذا العام.

لافتة الى دور القطاع الخاص كشريك للدولة في تنفيذ خطة التنمية تأسيسا على ما جاء في الدستور في هذا الشأن.

واكدت العقيل ان مشروع الدعم الاعلامي لخطة التنمية للتعريف بمشروع كويت جديدة 2035 لم يكن وليد اليوم بل كان جزءا من الخطة الانمائية الثانية.

ولفتت الى ان الحكومة تسعى من خلال حملة كويت جديدة لتقريب الرؤية إلى كل مواطن ومقيم ونعمل على تعزيز هذا الدور بالتنسيق مع الجهات المعنية بطرق مبتكرة خارجة عن الاعلام التقليدي باشراك المجتمع لنشر ثقافة العمل الدؤوب والتعاون من أجل الإنجاز من خلال ركائز خطة التنمية السبعة التي تهدف إلى خلق ثقافة جديدة لمفهوم التنمية المستدامة للمواطنين ورفع درجة الوعي.

واكدت ان اهم ما يميز رؤية الكويت ادراجها في قانون الخطط الانمائية كما أن صدور الخطة بقانون يدل على مأسستها وهو ما يجعلها واجبة التطبيق على شركاء التنمية وتهدف الرؤية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي لتعود الى دورها الريادي وان تتحول الحكومة من الدور المشغل الى الدور المنظم والمراقب فضلا عن منح القطاع الخاص الفرصة لقيادة التنمية التي ترتكز على سبعة ركائز تتعلق برأس المال البشري الابداعي والادارة الحكومية الفاعلة والاقتصاد المتنوع المستدام فضلا عن ثلاث ركائز اخرى داعمة للرعاية الصحية والبنية التحتية المتطورة والبيئة المعيشية المستدامة بالاضافة الى ركيزة مهمة تتعلق بالمكانة الدولية المتميزة للكويت والتي ستجعلها في مصاف الدول المتقدمة.

تعزيز القانون

ومن جانبه ادلى رئيس برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الاميركية «مارك تيجتيل» بكلمة اكد فيها ان تحقيق خطة التنمية في الكويت لن يتحقق الا بتعزيز القانون، مشيدا في هذا الصدد بكلمة الوزيرة فيما يتعلق بالمادة 20 من الدستور والتغييرات الجذرية في القوانين والتشريعات لتعزيز البيئة التجارية وبيئة الاعمال في الكويت، مشيرا الى وجود تعاون اميركي- كويتي في هذا المجال بدأ منذ العام 2006 واستمر حتى اليوم بالتعاون مع مؤسسات كويتية تحت اشراف وزارة الخارجية ضمن مبادرة التعاون مع الشرق الاوسط.

واكد ان التعاون بين وزارة التجارة الاميركية والكويت ركز في بدايته على توحيد اجراءات التسجيل التجاري وتم التوقيع على اتفاق الرغبة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية والسفارة الاميركية في الكويت للتعاون حول قانون التعثر وتطوير التشريعات الجديدة والبرامج المختلفة من خلال عقد ورش عمل حول قانون المناقصات مؤكدا ان الهدف الرئيس من هذا التعاون هو تحقيق رؤية سمو الامير بالتعاون مع اللاعب الرئيس في هذا المجال وهو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي اسهم في تعزيز التعاون القضائي وعلى مستوى اعضاء النيابة العامة لتبادل الخبرات من خلال برامج اقليمية تمكن القضاء الكويتي من مقارنة الخبرات المختلفة على المستوى الدولي.

مسودة الخطة

وبدوره كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي انه تم الانتهاء من مسودة الخطة الانمائية الثالثة ورفعها الى المجلس الاعلى للتخطيط ومجلس الوزراء للمناقشة ومن ثم الاقرار مؤكدا ان هذه الخطة تركز على شراكة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ خطة التنمية ورؤية الكويت 2035.

وأشار مهدي الى ان رؤية صاحب السمو رؤية طموحة دولية بمحتوى محلي حيث اوضح صاحب السمو برؤيته بأن عودة الدور الريادي للكويت يتحقق فعليا بقيادة التنمية للقطاع الخاص، ويتحقق بوجود آليات حكومية فاعلة تمكن من تحسين بيئة الاعمال في الكويت لجذب الاستثمار وتؤكد على نمو رأس المال البشري وتؤكد على خلق الهوية الحقيقية للكويت، المواطن المنتج.

العمل المنظم

ومن جانبه، ادلى نائب الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت كيبكو فيصل العيار كلمة متحدثاً باسم القطاع الخاص في هذه القمة، مؤكدا انه يشعر بخليط من التفاؤل والتشاؤم تجاه هذا المشروع الطموح الذي يتشبث الجميع فيه كطوق نجاة يخرجنا من جميع المشاكل والأخطاء التي تعصف بنا في الكويت مضيفا: لكننا جميعاً نعلم أنه لا وجود لحلٍ سحري، بل الحل يكمن في العمل المنظم وجهد اجتماعي وسياسي كبير لتمرير الوصفات المؤلمة.

لماذا الكويت؟

وعقب الافتتاح انعقدت جلسة العمل الاولى بعنوان «لماذا الكويت؟» تحدث فيها المستشار في الديوان الاميري د. يوسف الابراهيم، مؤكدا ان بعض التقارير الدولية لا تنصف خصوصية الكويت حيث تتميز الكويت بانها دولة صغيرة تقع بين دول عظمى في ظروف سياسية متقلبة مضيفا انه ومنذ استقلال الكويت وهي تتمتع بنظام ديموقراطي ومستوى عال من حرية التعبير ونظام قضائي مستقل وقدرات مالية فضلا عن ان النظام الاداري في الدولة من اكثر النظم شفافية في المنطقة فضلا عن تميز الكويت بانها مجتمع شبابي يذخر بالشباب المتعلم.

واكد الابراهيم ان الثروة البشرية هي الثروة الحقيقية والجوهرية التي تعتمد عليها التنمية في البلاد مشيرا الى ان صاحب السمو امير البلاد مقتنع تماما بقدرات الشباب الكويتي وبدأنا في 2012 مشروعا ضخما عن الشباب بعنوان «الكويت تسمع» بهدف الاستماع الى احلام وتطلعات الشباب وكيفية ادراجها في تطوير خطط التنمية كما انشأنا وزارة الشباب وكثير من الجهود لضمان مشاركة الشباب.

تشجيع الاستثمار

وبدوره، تحدث مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر مؤكدا ان الكويت تعمل على استقطاب رؤوس الاموال داخل الكويت وتهيئة بيئة الاعمال لتكون جاذبة للمؤسسات والشركات العالمية للعمل داخل الكويت مشيرا الى اننا نعتمد على تقريري ممارسة الاعمال وتقرير التنافسية العالمية.

واكد ان الكويت تركز من خلال عملها للمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 2035 على اربعة ركائز من ركائز خطة التنمية منها المكانة الدولية المتميزة لدولة الكويت والاقتصاد المتنوع المستدام مشيرا الى اننا نسعى الى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والقطاع العام وتوفير الوظائف للعمالة الوطنية في القطاعين فضلا عن وظائف لهم في شركات عالمية.

ومن جانبه، تحدث المدير الاقليمي للبنك الدولي عن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي عصام ابو سليمان مؤكدا ان الكويت تتميز بدبلوماسيتها العريقة في التواصل مع دول المنطقة وهي داعم لبرامج البنك الدولي، مشيرا الى تأسيسي الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منذ تأسيسها وكانت علاقة الكويت بدول العالم رائعة وهو ما كان سببا في تعزيز التنمية في الكويت التي تتميز بموقع جغرافي فيه كثير من الاضطرابات الا انها تستخدم علاقاتها لمساعدة الاخرين من دول الجوار وغيرها.

