وطن النهار

عن تنظيم الحفل قال رئيس الحفل المستشار في الامانة العامة للتخطيط فارس العبيد إن الحضور الذي شهد افتتاح مؤتمر كويت جديدة كان فوق المتوقع اذ حضر ما يقارب الـ 1000 شخص، ولم يجد البعض مكانا وعادوا إلى بيوتهم ولم تكن هناك اماكن فارغة.

واكد العبيد في تصريح صحافي لـ «النهار» ان الكثير من الشخصيات المحلية في القطاع العام او القطاع الخاص تواجدت في المؤتمر دعما منهم لنجاح المؤتمر، بالاضافة للوفود الخارجية العربية أو الاجنبية او الخليجية او السفارات في الدولة.

وأشار إلى إن مؤتمر كويت جديدة فعالياته ستستمر لمدة يومين حيث ستكون هناك 10 جلسات سيتم الاستماع من خلالها لسبع ركائز، وكل جلسة سيكون وكيل وزارة وممثل من القطاع الخاص وخبير عالمي ليتحدث عن ركائز الخطة.

واكد العبيد ان مؤتمر كويت جديدة سيستمر بشكل سنوي الى أن نصل لعام 2035، مؤكدا أن أهداف كويت جديدة أن تكون منصة عالمية ودولية لرؤية صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد، موضحا انها ستكون بطابع أجنبي من أجل نقل الصورة لكل دول العالم.

وقال انه في السنوات القادمة ستكون هناك أنشطة معنية في رؤية الكويت الجديدة.

واشاد العبيد بالدور الكبير الذي قام به نائب وزير الخارجية خالد الجارالله ودوره في تعميمه للبعثات الدبلوماسية والسفارات، وللأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان وتعميمه للجهات الحكومية بضرورة الحضور ودعم مؤتمر كويت جديدة.

