وطن النهار

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ورشة عمل لضباط اتصال الجهات الخاضعة، وذلك صباح أمس الثلاثاء بمقر الهيئة بحضور ضباط اتصال الجهات الحكومية المختلفة.

وقدم ورشة العمل كلٌّ من مدير ادارة البلاغات والتحري بالتكليف غيداء بدران ومراقب ادارة البلاغات والتحري فيصل القطامي من قطاع كشف الفساد والتحقيق، اذ قدما شرحا وافيا عن اختصاصات القطاع من حيث تلقي البلاغات ضد الفئات الخاضعة عن جرائم الفساد والمخالفات المالية الجسيمة وجرائم الاستفادة من الكسب غير المشروع، اضافة الى اتخاذ اجراءات التحري والتحقيق للاستدلال حول وقائع الفساد والتوصية بالتصرف بشأن البلاغات سواء بالحفظ أو الاحالة الى الجهات المختصة.

ويعمل قطاع كشف الفساد والتحقيق على رصد المعلومات والمستندات عن جرائم الفساد في المصادر المتاحة والاستعلام والضبط من الجهات المعنية للتحقق من جدية المعلومة، اضافة الى متابعة الاجراءات التنفيذية لعقود المشروعات الحكومية الحيوية التي تكون محلاً للأخبار المتداولة، اذ يتولى القطاع أعمال التحري وجمع الاستدلالات والتحريات الداخلية من خلال الاستعلام من قطاع الكشف عن الذمة المالية، والاستعلام من مراقبة الرصد ومتابعة المشروعات والبحث من خلال الأنظمة الداخلية الخاصة بالقطاع، فضلاً عن التحريات الخارجية من خلال الاستعلام عن طريق المخاطبات الرسمية وضبط المخالفات وتحرير المحاضر واستدعاء من لديه علم بواقعة الفساد.

أما فيما يتعلق بالضبطية القضائية فعند مباشرة الموظف الفني لأعمال الضبطية فور وصوله للجهة المعنية يتعين عليه القيام بالتعريف بنفسه للموظف المسؤول في الجهة وابراز هوية الضبطية وتحرير - محضر ضبط - يثبت فيه كل اجراء قام باتخاذه والمستندات التي تم الاطلاع عليها وتوقيع موظف الجهة المعنية على محضر الضبط مع التأشير على المستندات بالارفاق.

وتتعرض الكويت لظواهر متعددة من جرائم الفساد والتي لا تزال تعد حالات فردية مع عدم وجود احصائيات رسمية تحدد نسبتها أو تؤكد تفشيها في الدولة، وقد حدد قانون انشاء الهيئة جرائم الفساد وهي الاعتداء على الأموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ واعاقة سير العدالة، اضافة الى التهرب الجمركي وعدم الكشف عن العمولات واعاقة عمل الهيئة، فضلا عن تمويل الارهاب والتزوير والتزييف والكسب غير المشروع والتهرب الضريبي والاعتداء على المنافسة وأفعال الفساد المجرمة لاحقا. ووفقا لقانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية رقم (2) لسنة 2016 المادة (26) فانه لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأي سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد، الى جانب اعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباته أو التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها، علما بأن عقوبة جريمتي الامتناع واعاقة عمل الهيئة هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.

ويتولى ضباط الاتصال عملية تسهيل اجراءات قطاع كشف الفساد والتحقيق على أن تلتزم وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة بالتعاون لمساندة ودعم الهيئة في جهودها نحو مكافحة الفساد، وذلك بابلاغ الهيئة بوقائع الفساد وامدادها بالمعلومات والوثائق والمستندات ذات الصلة بأية وقائع تتعلق بالفساد، وتخصيص ضابط اتصال عن الجهة مع بيان صفته الوظيفية وأرقام الهواتف الخاصة به حتى يمكن الهيئة من المتابعة مع جهته المعنية.

كما يتوجب سرعة الرد على استفسارات الهيئة الهاتفية ومتطلباتها اللازمة لاتمام عملية التحري وذلك بتزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات بأسرع الوسائل (فاكس - بريد الكتروني – مراسل - أي وسيلة أخرى) على أنه سيتم ارسال كتب مخاطبة رسمية للجهة في وقت لاحق عند الحاجة، ومرافقة الموظف المختص في أعمال الضبطية لمعاونته في تسهيل الحصول على المستندات المطلوبة، اضافة الى تنسيق اجتماعات بين كل من ممثلي الجهة والموظف المختص بالهيئة لتوفير الايضاحات المطلوبة من قبل الموظف ودراسة البلاغات ان لزم الأمر.

