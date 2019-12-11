وطن النهار

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شددت المديرة العامة لهيئة الاعاقة د. شفيقة العوضي، على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص بالاضافة الى المجتمع المدني وذوي الاعاقة لتحقيق مفهوم دمج الأشخاص المعاقين وتمكينهم في العمل من خلال الشركات، مؤكدة أن هذا النهج يصب في صالح شريحة مهمة من فئات المجتمع العزيزة على الجميع، لافتة الى أن عدد هذه الشرائح ليس بالقليل.

جاء ذلك على اثر مشاركتها في ملتقى «تخطي الحواجز نحو تنمية مستدامة» الذي نظمته «لوياك»، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات؛ بحضور عضو مجلس ادارة «لوياك» فتوح الدلالي، والأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي، والمديرة العامة للهيئة العامة لذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي هايديكو هادزياليك، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، والهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة، ومعهد البناء البشري؛ حيث ناقش المجتمعون الدمج والتمكين والموارد اللازمة لتخطي التحديات والاندماج في المجتمع.

