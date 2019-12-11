وطن النهار

احتفلت مجموعة المرأة الدولية الأحد الماضي بعيد الميلاد والعام الجديد بحفل عشاء أقيم بفندق كراون بلازا، وبمشاركة أعضاء اللجنة وصفوة من سيدات المجتمع الكويتي والدولي، والسفيرات وزوجات السفراء المعتمدين لدى الكويت وزينت القاعة بشجرة العام الجديد التي تميزت بأضوائها المتلألئة، كما نثرت الورود الحمراء التي تمثل الاحتفال بالأعياد في جميع انحاء القاعة فأضافت أجواء دافئة مليئة بالفرح والرقي.

واستهلت رئيسة اللجنة انيتا دي فوجل الحفل بإلقاء كلمة ترحيبية بالعضوات والضيوف وهنأتهم بحلول العام الميلادي الجديد وأمنياتي لكم بدوام الصحة والسعادة. الأمسية كانت مليئة بالأنشطة الترفيهية والمسابقات التي أضافت السعادة والبهجة والمرح علي الجميع، وكجزء من الفعالية تم تنظيم مجموعة متنوعة من وسائل الترفيه الموسيقي وكان أبرزها أداء فريق الكشافة لعديد من الأغاني احتفالا بالعام الجديد كما تشارك كل من السيدتان شيرين حتر ومنار علامات ايضا بأداء أغنيات مستوحاة من هذه المناسبة. واختتم الحفل بتوزيع العديد من الهدايا على جميع الحضور، واجراء السحب على الجائزة الكبرى.

