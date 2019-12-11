وطن النهار

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نظم معهد الكويت للابحاث العلمية ممثلا بمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية التابع للمعهد بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في الكويت وفريق عدسة البيئة الكويتية، فعالية لزيادة الوعي بالتنوع الفطري تحت رعاية مدير عام المعهد د. سميرة السيد عمر، أخذت عنوان «البيئة بعيون أخرى»، الفعالية شهدت عرض بعض الأفلام والصور المتعلقة بطيور الكويت.

وأكدت مدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية د. سميرة السيد عمر، أن الكويت أولت في مراحل متقدمة من عصرها الحديث اهتماما كبيرا بالبيئة بكل مكوناتها وعناصرها، موضحة أن الاهتمام ظهر باندماج بعض أطياف المجتمع مع بيئته المحيطة سواء البرية أو البحرية ما يساعد في تحقيق متطلبات استدامة البيئة، الا أن تسارع وتيرة التطور الحضاري والزيادة السكانية بما يصاحبها من أنشطة بشرية كانت أسرع من الوقت المتاح للبيئة الطبيعية من حولنا، فلكي تجدد نفسها وتحافظ على تنوعها وفي ظل هذا الضغط المستمر كان لابد من وقفة جادة وملهِمة لحماية ما تبقى من بيئتنا الطبيعية واعادة تأهيلها وضمان استدامتها للأجيال القادمة».

وقالت في كلمة ألقاها بالنيابة عنها المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه والقائم بأعمال المدير التنفيذي لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية د. محمد الراشد: «يسرني أن أُشارككم فعاليات ملتقى «البيئة بعيون أخرى» مشاهد يتم توثيقها لأول مرة في الكويت، مضيفة «أود أن استهل هذه الكلمة بالترحيب بضيوف ومنتسبي معهد الكويت للأبحاث العلمية المشاركين في تعزيز دور الاعلام في زيادة الوعي للمحافظة على التنوع الفطري في دولتنا الحبيبة الكويت».

