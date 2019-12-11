وطن النهار

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أكد استشاري طب الخصوبة وأطفال الأنابيب في مستشفى الجهراء د. حازم الرميح امكانية عمل فحوصات وراثية للأجنة دون أخذ عينة من الجنين من خلال أخذ المحاليل الاستزراعية الموجودة حول الجنين، مشيراً الى أن هذه الفحوصات الجينية تعد انجازاً علمياً كبيراً وسوف تستخدم على نطاق واسع خلال الفترة المقبلة لعلاج المرضى.

وذكر الرميح على هامش محاضرات القاها بفندق موفنبيك البدع، بحضور عدد من الخبراء والاستشاريين الدوليين من بريطانيا واسبانيا حول أحدث ما توصل اليه الطب في مجال الفحوصات الوراثية للأجنة وكذلك بطانة الرحم الخاصة بمرضى العقم.

وأوضح الرميح أن فحص بطانة الرحم الوراثي الجديد أدخلت عليه اضافات جديدة من خلال فحص تركيبة البكتيريا الموجودة في الرحم لمعرفة ما اذا كان يوجد التهاب في بطانة الرحم، مضيفا أنه من خلال هذا الفحص الجديد وكذلك فحص بطانة الرحم الوراثي نستطيع أن نعرف مدى جهوزية بطانة الرحم لاستقبال الأجنة حتى نحدد موعد نقلها في فترات حدوث الحمل بدورات طفل الأنبوب.

وأكد أن الفحوصات الجديدة تعد أحدث ما توصل اليه العلم في مجال التحاليل الجينية، منوهاً أن التحاليل غير موجودة حالياً في وحدات الحكومة وسوف يتم ادخالها قريبا.

وأشار الى أهمية اجراء فحوصات دقيقة للكروزومات والتركيبة الوراثية للجنين قبل نقله الى الأم، موضحاً أن هذه الفحوصات تخدم شريحة كبيرة من المرضى الذين يعانون من تأخر الانجاب لسنوات طويلة رغم العلاج، والذين لديهم أمراض وراثية في الأجنة، بالاضافة الى المرضى المتقدمين في السن والذين لديهم اجهاض متكرر.

