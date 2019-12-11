وطن النهار

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اعلن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في وزارة الصحة د. عبدالله البدر، ضبط احدى لجان التفتيش التابعة لادارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة مخالفات جسيمة باحد المستوصفات الطبية الأهلية في منطقة السالمية، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة، بالاضافة الى أدوية مهربة وأدوية خاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية. واكد البدر قيام لجنة أخرى بضبط كميات من الأدوية في عيادات تم شراؤها من أحدى الشركات، وعليه تمت احالة جميع هذه المخالفات للشؤون القانونية تمهيداً لاحالة الملفات للنيابة.

وأضاف: ادارة تفتيش الأدوية تقوم بصفة دورية ويومياً بالتفتيش على جميع الأماكن التي تتوافر فيها الأدوية.

وناشد البدر المواطنين والمقيمين عدم شراء وتداول أي دواء أو منتج الا من الصيدليات المعتمدة، داعياً الى عدم التردد في الابلاغ عن أي شكوى أو مخالفة.

