وطن النهار

أكد رئيس الأركان الفريق ركن محمد الخضر أن معرض الخليج للدفاع والطيران 5 من أهم المعارض في المنطقة حيث يتيح للجميع فرصة الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية وما يواكبها من تطور في الامكانات والقدرات والتكنولوجيا بما يعزز قدرات جيوشنا، كما يعد فرصة للتباحث وتبادل الخبرات بين القيادات العسكرية في الجهات العسكرية والأمنية واختيار ما يتناسب مع مهامها وتطلعاتها المستقبلية.

جاء ذلك في افتتاح معرض الخليج للدفاع والطيران 5 في أرض المعارض صباح أمس بحضور رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لدولة الإمارات الفريق الركن حمد الرميثي ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام ووكيل الحرس الوطني الفريق المهندس هاشم الرفاعي ومدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد وقيادات أمنية وعسكرية وإطفائية .

وقال الفريق الخضر انطلاقا من رؤية صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الثاقبة «الكويت 2035» التي ترتكز على جعل الكويت مركزاً اقتصادياً ومالياً فقد حرصنا على تنفيذ هذه الرؤية السامية في المجال العسكري ومنها إقامة هذا المعرض والذي يجمع تحت أركانه أبرز الشركات المصنعة والمتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والبالغ عددها 212 شركة مشاركة.

من جانبه قال معاون رئيس الأركان لهيئة الإمداد والتموين اللواء الركن علي الشنفا إننا نفتتح معرض الخليج للدفاع والطيران باصداره الخامس تحت رعاية رئيس الأركان وباحتضان من شركة معرض الكويت الدولي وتنظيم شركة tnt وبمشاركة مميزه من زملائنا بوزارة الداخلية والرئاسة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء وحضور لافت من شركات وهيئات ومؤسسات عالمية متخصصة بالدفاع والطيران حيث سيستمر هذا الحدث المهم لمدة ثلاثة أيام .

وأضاف أنه بتطور حجم المشاركة لهذا العام بنسبة 100% حيث كان عدد الشركات 106 في السابق وأصبح 212 شركة بما في ذلك الشركات الرائدة في مجال الدفاع من دول مختلفة حيث كانت المشاركة واسعة من دول شقيقة وصديقة حيث نمت اعداد الدول المشاركة عن الإصدار الأول من 21 دولة إلى 31 دولة بما يعادل 50%.

التحديات كثيرة

وفي سياق متصل أعرب وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي عن سعادته بالتواجد في معرض الخليج للدفاع والطيران في نسخته الخامسة والاطلاع على آخر التكنولوجيا في الأسلحة والمعدات الأمنية المتواجدة في المعرض.

وأضاف كما يسعدنا مساهمة الحرس الوطني بعرض معداته الأمنية أو العسكرية إلى جانب قواتنا المسلحة المتواجدة في المعرض، مبينا أن التحديات كثيرة ويجب أن يكون هناك تواصل واطلاع على أحدث التكنولوجيا العسكرية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية الفريق الأول الركن فياض الرويلي إن زيادة أعداد الشركات المشاركة في كل نسخة يدل على أهمية المعرض ومحتوياته وما شاهدنا يدل على مشاركات متميزة ومهمة، شاكراً كل العاملين من أفراد وضباط في الجيش الكويتي على هذا التنظيم المتميز الغير مستغرب منهم ومن وزارة الدفاع الكويتية العريقة فلهم كل الشكر والتقدير.

تشجيع الشباب

بدوره كشف رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الخليج للدفاع والطيران الخامس في الجيش الكويتي العميد الركن م. صلاح العازمي عن خطة لتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في السلك العسكري، فهم مستقبل الوطن وركيزة لتعزيز الأمن والدفاع، مبينا أن المعرض سيقام في أرض المعارض بمشرف، برعاية وإدارة وزارة الدفاع، وبمشاركة وزارة الداخلية والرئاسة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء وجامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والجامعة الأميركية، والكلية الاسترالية وكلية تكنولوجيا الطيران، وكلية الكويت التقنية، وبنك الدم وبيت العثمان.

من جانبه أكد ممثل شركة تي ان تي الأميركية لتنظيم المعارض جاستين ويب أن الشركات المشاركة في هذا المعرض ستقوم بعرض أحدث التقنيات والوسائل الحديثة والتكنولوجية المتقدمة والمستخدمة حالياً فى المجال الدفاعي والتى تلبي احتياجات وزارة الدفاع الكويتية. وأوضح ويب أن المعرض يسعى كجزء من أهدافه للمساعدة فى تحقيق أهداف رؤية الكويت 2035 وذلك من خلال جذب أكبر وأبرز شركات الصناعات الدفاعية ما يساعد فى تحويل الكويت إلى مركز ً مالي وتجاري حديث، إضافة إلى تواصل الشركات المصنعة والجهات العسكرية.

