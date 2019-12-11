وطن النهار

تأكيداً على ما حثت عليه القيادة العليا لوزارة الداخلية بضرورة تسهيل وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل والجوانب ذات الصلة بالمواطن في مجال الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية. تعلن الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام، سوف يستقبل المواطنين يومي الاحد والاثنين من كل اسبوع في مبنى الوكيل بوزارة الداخلية في صبحان - الدور الأرضي من الساعة السادسة والنصف مساء وحتى التاسعة والنصف مساء، ويكون الدخول من بوابة المراجعين رقم «3»، ابتداء من يوم الاحد الموافق 15/12/2019 وذلك للاستماع الى طلباتهم ومقترحاتهم. وأضافت الادارة انه يمكن حجز موعد للمقابلة عن طريق موقع وزارة الداخلية الرسمي (www.moi.gov.kw) عبر اختيار «يهمنا رأيك» وتسجيل البيانات المطلوبة او الاتصال على الارقام: 25200134 - 25200066 - 25200036 - 25200033

يأتي هذا في اطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق سياسة الباب المفتوح من قبل المسؤولين بالوزارة واستقبال طلبات واقتراحات المواطنين والتفاعل معها والعمل على حلها.

