وطن النهار

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نفذ قطاع المكافحة بالإدارة العامة للإطفاء عددا من التمارين العملية المتفرقة صباح امس وذلك ضمن خطط الإدارة التي تهدف لتطوير الكوادر البشرية ورفع مستوى الكفاءة لدى رجال الإطفاء.

وقد قام مركز الهلالي للإطفاء بتنفيذ التمرين الأول بالتعاون مع بنك الكويت والبحرين في مبنى البنك بمنطقة شرق.

كما أجرى مركز كبد للإطفاء التمرين الثاني بشبك الإذاعة في منطقة كبد بالتعاون مع الحرس الوطني في احد المباني التابعة للحرس الوطني.

ونفذ مركزا الشهداء والمدينة للإطفاء التمرين الثالث الذي أجري في جمعية النزهة، حيث تم التركيز في سيناريو كل تمرين على تحقيق الاهداف المطلوبة وهي السرعة والنجاح في الاستجابة للبلاغ وإخلاء المباني والسيطرة على الحريق.

