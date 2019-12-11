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وطن النهار

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اليحيا: دعم الصندوق الدولي لمواجهة الطوارئ


دعت الكويت الى مضاعفة التنسيق والتعاون الدولي لحشد الاموال ودعم عمل الصندوق الدولي المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للامم المتحدة بشكل مشترك وذلك بعد تفشي الامراض والاثار الانسانية المدمرة الناشئة عن النزاعات والكوارث. جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي القاها السكرتير الثالث علي اليحيا مساء أول من امس الاثنين في الحدث السنوي رفيع المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وقال اليحيا ان الدعم يهدف الى تمكين الصندوق من الاستجابة لهذه الاحتياجات بأسرع وقت ممكن وانقاذ حياة الارواح المهددة وضمان عدم تجاهل وترك أي منكوب ومتضرر.


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