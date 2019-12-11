وطن النهار

وسط حضور متميز أقامت سفارة قطر لدى البلاد احتفالاً بمناسبة العيد الوطني وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ ناصر المحمد: إننا نحتفل اليوم بالعيد الوطني لدولة قطر والذي يعتبر عيداً لكل دولة خليجية، متمنيا للجميع الرخاء والصحة والعافيه مهنئا سمو أمير دولة قطر وسمو ولي العهد وسمو الامير الوالد والشعب القطري.

بدوره هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الشعب القطري حكومة وشعبا قائلاً: ان حضورنا لهذا العيد الوطني هو شأنه شأن الأعياد الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجية والصديقة متمنين لهم مزيدا من التقدم الازدهار.

وهنأ نائب وزير الخارجية خالد الجارالله دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة الاحتفال بيومهم الوطني لافتا إلى أن الكويتيين جزء من هذا الاحتفال .

وأضاف أن قطر تمكنت من انجاز الكثير من التقدم في جميع المجالات سواء المعماري أو الاهتمام بالمواطن القطري ومستواه التعليمي والاجتماعي والمعيشي متمنيا لهم دوام التقدم والازدهار.

واستذكر الجارالله الدور القطري في دعم الكويت والوقوف بجوارها أثناء الاحتلال العراقي، داعيا الباري عز وجل أن يحمي قطر وقيادتها وأن يديم عليهم نعمة الامن والأمان والازدهار والتقدم.

وأضاف أن احتضان قطر لكأس الخليج عكس مدى الابداع ومدى الدقة ومدى الانجاز الذي استطاعت قطر أن تحققه في هذه الدورة التي كانت محط أنظار العالم وتقديره لحسن تنظيمها.

وقال نائب وزير الخارجية خالد الجارلله ان الكويت لم تنقطع عن التفاؤل لحل الأزمة الخليجية، لافتاً إلى ان خطوات المصالحة وقنوات إنهاء الخلاف تسير في اتجاه إيجابي ووفق خطوات ثابتة ومتقدمة ولسنا قلقين على الإطلاق من الأجواء التي ترافق الجهود الهادفة لإنهاء الخلاف ومتفائلون بان هذا الخلاف سيكون جزءاً من الماضي في القريب.

وأوضح ان ترشيح الوزير نايف الحجرف لمنصب امين عام مجلس التعاون الخليجي بحث في الاجتماع الوزاري التحضيري في القمة وكان هناك اجماع على هذا الترشيح وسيرفع المجلس الوزاري التوصية لاعتمادها خلال القمة.

وحول تصريح الرئيس الايراني بأن الاتفافية النووية ليست مقدسة، قال الجارالله إن «هذا الكلام قيل من قبل بأسلوب اخر بان باب الحل لا يزال مفتوحا وبالتالي نعتقد ان هناك جهودا تبذل وان يكون هناك تجاوب من الجانب الايراني لهذه الجهود ونعتقد بانه سيكون هناك تجاوب وان شاء الله سيتم التوصل الى تفاهمات ورؤى مشتركة بين الأطراف المعنية».

وحول المنطقة المقسومة قال سيتم احتواء هذا الملف ومتفائلون بالوصول الى توافق مع الأشقاء في المملكة لطي صفحة هذا الخلاف

وعن مشاركته في القمة قال سنتشرف بمرافقة سمو الأمير الى القمة برفقة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير الخارجية بالإنابة أنس الصالح ووزيرة الشؤون الاقتصادية مريم العقيل، مضيفاً بشأن الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة بقوله: «كان اجتماعنا إيجابي سادته اجواء المودة والصراحة والتفاهم حول الموضوعات التي بحثت وتوصلنا الى اعتماد مشاريع القرارات التي سترفع الى القادة في القمة وستتولى لجنة الصياغة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري بلورة اللغة النهائية للبيان الختامي.

