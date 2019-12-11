أول النهار

عاد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه الى أرض الوطن مساء امس وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

هذا وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

وكان صاحب السمو غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه مساء أمس المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بعد أن ترأس سموه وفد الكويت في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض.

هذا وقد كان في وداع سموه على أرض المطار رئيس بعثة الشرف المرافقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء وسفيرا البلدين.

وكان صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وصل والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر أمس إلى العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية وذلك لترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هذا وقد كان في استقبال سموه على أرض المطار أخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ورئيس بعثة الشرف المرافقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني وأصحاب السمو الملكي الأمراء والوزراء وسفيرا البلدين وقنصل عام الكويت في جدة.

وكان صاحب السمو أمير البلاد غادر والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن ظهر أمس متوجها إلى المملكة العربية السعودية وذلك لترؤس وفد الكويت في اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي ستعقد في العاصمة الرياض.

هذا وقد كان في وداع سموه على أرض المطار سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وكبار المسؤولين بالدولة.

ورافق سموه وفد رسمي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح ووزير الصحة وزير الخارجية وزير الدفاع بالوكالة الشيخ د. باسل الصباح ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية وزير المالية بالوكالة مريم العقيل ووكيل الديوان الاميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف الرومي ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز السعود وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.

