أول النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة نيله جائزة نوبل للسلام لعام 2019 وذلك تقديرا لجهوده من أجل التوصل إلى السلام وخدمة التعاون الدولي ومبادرته المثمرة التي أسهمت في تسوية النزاع الحدودي بين جمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ودولة ارتريا.

مشيدا سموه بهذا التكريم الرفيع ومتمنيا له دوام التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

