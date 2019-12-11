الأولى

أكد سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد ان الاجواء الايجابية التي شهدتها قمة مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت في الرياض امس مؤشر على عزم قادة دول المجلس لتحقيق الوحدة في المواقف والتمسك بوحدتهم. (طالع ص 19-18)

واعرب سموه، في كلمته امام القمة عن ارتياحه للخطوات الايجابية والبناءة التي تحققت في اطار جهودنا لطي صفحة الماضي والتطلع بتفاؤل الى القرارات والتوصيات التي ستسهم في دعم مسيرة مجلس التعاون وتحقيق طموحه.

وبين سمو الأمير ان منطقتنا تعرضت ومازالت الى تصعيد خطير هدد امنها واستقرارها، واشار سموه الى دعواته الدائمة ازاء هذا التصعيد الى التهدئة وتغليب الحكمة وتعزيز خيار الحوار لمواجهة ذلك انطلاقا من قناعة راسخة بان البديل لغير ذلك سيكون الدخول الى مصير مجهول، مشيرا سموه الى ان المملكة العربية السعودية تعرضت جراء ذلك التصعيد الى هجمات آثمة اعربنا ونعرب اليوم عن ادانتنا واستنكارنا لها ووقوفنا الى جانب الاشقاء في الدفاع عن أمنهم واستقرارهم.

وتطرق سمو الامير في كلمته الى دورة الخليج لكرة القدم الرابعة والعشرين التي قال سموه ان الاشقاء في قطر وفروا لها كل اسباب النجاح ليسطر هؤلاء الشباب صور التلاحم والاخاء ليأتي لقاء القمة الخليجية تواصلا لتلك الصور لتعكس حرصنا جميعا على وحدة الموقف وصلابة العزم والحفاظ على العديد من المكاسب التي تحققت لنا والانجازات التي اضاءت مسيرة عملنا ولنتدارس اوضاعنا وما يحيط بنا من تعقيدات وبحث السبل الكفيلة بتفعيل مسيرتنا الخيرة، وقدم سموه التهنئة للاشقاء في البحرين لما تحقق لهم من انجاز بالفوز بكأس الدورة. واعرب سمو الامير عن الاعتزاز والفخر أن تستضيف دول مجلس التعاون فعاليات عالمية يرقبها العالم حيث استهلت السعودية رئاستها لمجموعة دول العشرين كما ان الامارات تتهيأ لاستضافة اكسبو 2020 وتستعد قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، مؤكدا سموه على ان هذه الفعاليات تعبر عن حجم التقدير الذي ينظر فيه العالم لدولنا وعن حجم الثقة التي ينطلق منها في تقييمه لدورنا وتفاعلنا مع احداثه ومستجداته.

وفيما يتعلق بالوضع العربي اكد سموه على متابعته باهتمام بالغ للاتفاق الذي يتم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي برعاية كريمة وجهود مقدرة من السعودية وهو الاتفاق الذي يمثل مدخلا الى عملية السلام المنشودة، وعبر سموه عن القلق والألم لما يجري في العراق وليبيا ولبنان والجزائر من مظاهر تصعيد وعدم استقرار متضرعا سموه الى الباري عز وجل ان يتحقق لتلك الدول الأمن والاستقرار وان تتجاوز هذه الظروف الصعبة والمؤلمة.

وفي الجلسة الختامية للقمة قال سمو الأمير ان اعلان الرياض هو الطريق لمستقبلنا معربا سموه عن أمله في ان تكون الاجتماعات المقبلة خيرا من الاجتماعات السابقة، وتوجه سموه بالشكر لخادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة العربية السعودية على هذا الاعلان وعلى رعاية هذا اللقاء.