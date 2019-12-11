الأولى

بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية أعرب فيها سموه عن خالص الشكر والتقدير على بالغ الرعاية وكرم الضيافة وحسن الوفادة اللتين حظي بهما سموه والوفد المرافق خلال مشاركة سموه في اجتماع الدورة الاربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي عقدت في العاصمة الرياض.

كما أعرب سموه عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء الأخوي المبارك والذي جمع سموه واخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مثمنا سموه ما قامت به المملكة العربية السعودية الشقيقة من إعداد رفيع وتنظيم فائق لهذا اللقاء. مشيدا بما تميزت به إدارة خادم الحرمين الشريفين لأعمال هذه الدورة من حكمة وبعد نظر كان لهما الأثر الكبير فيما حققته من نجاح وما توصلت إليه من قرارات بناءة ستسهم بإذن الله تعالى بالارتقاء بمسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق المزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لدولنا وشعوبنا. سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم كل الرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.