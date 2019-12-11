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الرياض – الوكالات: اشادت القمة الخليجية الـ40 التي عقدت في الرياض امس بجهود سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي وشددوا على تماسك وثبات وحدة المجلس مؤكدين في بيانهم الذي حمل عنوان اعلان الرياض ان اي اعتداء على اي دولة هو اعتداء على المجلس ودعوا الى استكمال جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضي دول المجلس ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية.فيما حذر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من أن النظام الايراني يواصل أعماله العدائية وهو ما يستدعي من دول الخليج الحفاظ على مكتسباتها ومصالح شعوبها.

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية لاعمال الدورة الـ40 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي اكد خادم الحرمين الشريفين ان المجلس تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة مشددا على ان منطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها. وقال الملك سلمان ان النظام الإيراني لا يزال يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب. مؤكدا ان هذا الأمر يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا والعمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام. وشدد على ضرورة التعامل بجدية مع برنامج ايران النووي وبرنامجها لتطوير الصواريخ البالستية وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية وحرية حركة الملاحة البحرية.وحذر الملك سلمان من ان منطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها. كما جدد التأكيد حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وثمن جهود اليمنيين وعلى رأسهم الحكومة اليمنية في التوصل إلى اتفاق الرياض. من جهته أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مؤتمر صحافي مع الزياني أن القادة الخليجيين أكدوا أهمية تماسك دول المجلس. وأضاف أن وحدة الدول الخليجية ثابتة ومتماسكة. كما أشار إلى أن التهديد الإيراني يطال كل دول الخليج، وعلى النظام الإيراني تغيير تصرفاته قبل أن يدعو للسلام. وأوضح أنه من الصعب أن تكون إيران جزءاً من منظومة أمنية في المنطقة.وأكد الوزير السعودي أن الدول الأربع مستمرة في دعم جهود الكويت في حل الازمة الخليجية. بدوره، أفاد الزياني في المؤتمر بأن لقاء قادة دول الخليج كان أخوياً، ومثمراً، وبنّاء. وأضاف أن القادة أكدوا على وحدة الصف بين دولهم، حيث أشار إلى أن المجلس يقف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد يمس أحد أعضائه، متفقين على أن مصلحة المواطن الخليجي تأتي أولاً.ونوّه إلى إشادة القادة بجهود سمو الأمير في الحفاظ على وحدة المجلس. من جهة أخرى، وافق القادة الخليجيون على تعيين نايف الحجرف أميناً لمجلس التعاون.على ان يتولى منصبه اعتباراً من أبريل المقبل. كما أعلن الزياني أن القمة الخليجية المقبلة ستعقد في البحرين. الى ذلك اكد اعلان الرياض الصادر في ختام القمة أهمية التكامل العسكري والأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.وشدد الاعلان الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د.عبداللطيف الزياني في ختام اعمال القمة على ضرورة حماية الملاحة في مياه الخليج العربي من أي تهديدات.وأشار الى ان الإجراءات التي اتخذتها المملكة ودول المجلس تجاه الهجمات التي تعرضت لها الملاحة الدولية في الخليج والمنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط وعلى الدول المنتجة والمستهلكة. واكد ان أي اعتداء على أي دولة من دول المجلس هو اعتداء على كل أعضاء المجلس، مشددا على ان الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.ودعا اعلان الرياض الى ضرورة استكمال جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة أراضي دول المجلس ومياهها الإقليمية ومناطقها الاقتصادية وفقا لاتفاقية الدفاع المشترك وما نصت عليه رؤية خادم الحرمين الشريفين بتسريع خطوات التكامل العسكري وتعزيز التصنيع الحربي في دول المجلس. وشدد على أهمية دور المجتمع الدولي في الحفاظ على حرية الملاحة في الخليج العربي والمضايق الدولية امام أي تهديد والعمل مع الدول الصديقة والشقيقة لمواجهة أي تهديدات عسكرية او امنية.