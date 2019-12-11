loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نايف الحجرف أميناً عاماً لـ «الخليجي»


وافق القادة الخليجيون امس على تعيين مرشح الكويت د. نايف الحجرف، أميناً لمجلس التعاون الخليجي وأعلنوا في بيانهم الختامي أن الحجرف سيتولى منصب أمين مجلس التعاون اعتباراً من أول أبريل المقبل.
وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز د. الحجرف بمناسبة ترشيحه امينا عاما للمجلس وقال الملك سلمان في كلمته الافتتاحية للدورة الـ 40 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية اقدم التهنئة للدكتور نايف الحجرف بمناسبة ترشيحه امينا عاما للمجلس سائلا المولى عز وجل له التوفيق. كما شكر الأمين العام الحالي د. اللطيف الزياني على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة