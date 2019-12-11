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وافق القادة الخليجيون امس على تعيين مرشح الكويت د. نايف الحجرف، أميناً لمجلس التعاون الخليجي وأعلنوا في بيانهم الختامي أن الحجرف سيتولى منصب أمين مجلس التعاون اعتباراً من أول أبريل المقبل.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز د. الحجرف بمناسبة ترشيحه امينا عاما للمجلس وقال الملك سلمان في كلمته الافتتاحية للدورة الـ 40 للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية اقدم التهنئة للدكتور نايف الحجرف بمناسبة ترشيحه امينا عاما للمجلس سائلا المولى عز وجل له التوفيق. كما شكر الأمين العام الحالي د. اللطيف الزياني على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته.

