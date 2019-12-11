الأولى

عقد الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، الاجتماعين العاديين السابع والعشرين والثامن والعشرين لمجلس إدارته بالتزامن مع انعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019 انعكاسات التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في القاهرة خلال يومي 8-9 ديسمبر الحالي، حيث جدد مجلس الإدارة الثقة بانتخاب د. جوزيف طربية رئيساً للمجلس لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، وانتخاب الأستاذ عثمان بنجلون من المغرب نائباً للرئيس في بلاد الاغتراب. ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بوخمسين القابضة الرئيس التنفيذي عماد بوخمسين نائباً للرئيس للعالم العربي. وانعقد اجتماع المجلس مساء يوم الأحد الماضي في القاهرة في فندق الريتز كارلتون بحضور كامل الأعضاء واتخذ القرار بالاجماع، بإعادة انتخاب د. جوزيف طربية لولاية جديدة نظراً للثقة التي يتمتع بها لدى جميع أعضاء مجلس الإدارة ولجهوده المتواصلة وإدارته الحكيمة وما قدمه من جهود حثيثة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتطوير العمل المصرفي في لبنان والعالم العربي.