سياحة وسفر

«سافر اليوم وادفع كلفة السفرة خلال 60 يوماً من حصولك على فاتورة الرحلة التي تشمل التذكرة والفندق « نهج جديد من «الخدمات المميزة» لم يعتد عليه احد في المنطقة العربية بصفة عامة والخليجية تحديدا، لانه بمثابة الفانوس السحري الذي يوفر معاناة البحث عن حل عاجل لتدبير تكاليف إجازة خارج حدود الأوطان، حيث وصف عدد من المستفيدين منه بانه تفكير خارج الصندوق ويضيف مفهوماً انسانياً لحركة الاقتصاد الا وهو الإحساس المجتمعي بحالة البشر ومنحهم الفكرة التي تخرجهم عن نطاق المألوف وتخرج بهم إلى حيث الاتساع من أجل استعادة الروح الوثابة وشحن العزائم بالطاقة والتي لا فعل يستطيع ان يقوم بعمل ذلك إلا السفر وتغير الوجوه والأماكن والمواقف والمناظر

ويعتبر السفر والترحال من أكثر الأفعال التي من شأنها إخراج المرء من حالته الراكدة، عبر القيام برحلة تنسيه همومه ومشكلاته لان السفر يجدد الشوق إلى الاهل والأصدقاء ويعيد إليه شعوره الحميم تجاههم، والحصول على فرصة التأمل بعيدا عن ضغوط الحياة لاسيما بعد فترة من جمود الروح والأفكار والتي يحس فيها المرء بأنه ضائع ومن دون أي هدف، وأن حياته لا معنى لها، وفوق كل هذا وذاك ان السفر في حد ذاته مغامرة لكن محسوبة كحركة لعبة الشطرنج لكن الجديد فيها كسر الروتين المعتاد لان أي مغامرة تغير الحالة النفسية بشكل كبير، وينتاب المسافر فيها شعور بالحيوية من جديد وتمنحه شعوراً بالتجدد لاسيما عندما يغير المناظر اليومية التي اعتاد عليها الناس وخاصة الذين يعيشون في المدن المكتظة، لذا لا بد من أخذ استراحة لعدة أيام والتوجه إلى المناطق الطبيعية للاستجمام فيها والتمتع بمناظرها وهوائها النقي، وهذا من شأنه أن يدخل البهجة والسعادة للمرء ويجدد نشاطه وحيويته. وقال جاسم الجريد المدير العام للشركة ان التفكير الذي يؤدي إلى التغيير نحو الأفضل هو هدفنا لخدمة عملائنا من خلال توفير أفضل العروض التي تتمتع بالقدرة العالية على تحقيق الربط بين التفكير الإبداعي في تقديم الخدمات.

وأضاف بأن القدرة على توليد الأفكار لخدمة من يثق فيك وشركتك واستخدام الإمكانيات وتوظيف الجهد والعقل لتقديم أشياء جديدة غير مألوفة سابقاً تشكل القاعدة بالنسبة لنا، هو هدفنا الدائم بحيث تصبح أفكاراً خلاقة نحرص فيها على المشاركة مع عملائنا في صنع القرار، ومن أبرز هذه الأفكار هذه الفكرة التي سوف تتحول إلى منتدى عائلي من خلال اشتراك سنوي 25 ديناراً للافراد و1500 دينار للشركات والتجمعات للتمتع بكل خدمات الشركة كالتخصصات الحرفية والتكنولوجية والقانونية بجانب السياحة والسفر الذي نحرص دائما على العروض من شركات وجهات مرخصة ومعتمدة وتقديمها لعملائنا بطرق سهلة ومبسطة لتوفر عليهم الوقت والكلفة والمشقة وذلك عن طريق التعاقد والتعاون مع كبرى الشركات المحلية المختصة في مجالات التأمين والسياحة والسفر وتوفير أفضل عروض السفر التي تتسم بالخصوصية والرفاهية ليكون السفر معها تجربة ذات طابع فريد ومميز هدفه الاستفادة القصوى من الأوقات الحاضرة والمستقبلية، في تحديد الوجهة وعدم إضاعة الوقت في الارتجال والعشوائية، التي تستنزف الأوقات والجهود يعني ببساطة نحن كشركة نلعب دور النحلة التي تتنقل بين الازهار لامتصاص اجمل الرحيق وإخراجه عسلاً لزبائننا.

وأوضح الجريد ان 25 ديناراً سنويا تمنح ميزات الحصول مجانا مع كل بطاقة سفر وهي تأمين السفر وتوصيل من البيت إلى المطار والعكس في الذهاب والإياب والمرافقة الى باب الطائرة، استلام الأمتعة عند الوصول وتخليص إجراءات السفر حتى تسليم بطاقة الصعود إلى الطائرة «البوردينغ».

وأشار الجريد ان الاشتراك الرمزي السنوي نعتبره بمثابة تفويض منهم لادارة وقتهم لتحقيق رحلة سلسة ومريحة لأننا نؤمن ان السفر هو أحد أهم العوامل التي تسهم في تخفيف الضغط النفسي والتخلص من الاكتئاب والقلق لدى الإنسان، بل هو احتياج إنساني للتخلص من الكآبة التي تغيم على أجواء الأسر من رتابة الحياة وهمومها بسبب قضاء وقت طويل في العمل والقيام بالكثير من الواجبات التي تفرض عليهم، لذا يجب أن يتخلص هؤلاء الأشخاص من هذه الأعباء عبر قضاء إجازاتهم في أحضان الطبيعة والاسترخاء والقيام بنشاطات ترفيهية كارتياد دور السينما أو التسوق أو التخييم في الطبيعة.

وشدد بأن اذا كان السفر والترحال يُعد ترفاً لدى بعض الشعوب والمجتمعات، فإنه بالنسبة لنا نحن سكان هذه البقعة الملتهبة من العالم بات ضرورة صحية ونفسية ملحة. ذلك أن الواحد منا وهو يعيش في ظروف مناخ قاسٍ حدّ الاشتعال، نضطر والحال كذلك أن نعيش ثلاثة أرباع شهور العام في مناخ تبريد صناعي له من التأثيرات الصحية والنفسية والمزاجية ما لا يمكن إنكاره أو تجاهله والذي من أبرز تأثيراته ما نلاحظه على الغالبية في الوقت الحالي من خمول ووهن، وانحراف في المزاج، وقلة المرح والميل إلى الكآبة، ناهيك عن ضيق الصدر والعصبية والاستعداد للشجار والنرفزة. أما الشكوى من آلام المفاصل والدوخة وفقدان الشهية والصداع والربو فحدّث ولا حرج. السفر رغبة ملحة في استنشاق هواء نقي وطبيعي بنسبة أوكسجين عالية تعيد لأجسادنا دوران الدماء ولوجوهنا لون الحياة ولأرواحنا المتعبة رفة الغبطة ونداوة العافية ومع «الخدمات المتميزة» بات ذلك سهل المنال .

