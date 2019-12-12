سياحة وسفر

أكد مصدر مسؤول في مديرية الهجرة العامة التركية لـ «النهار» ان قرار عدم منح تصريح الإقامة قصيرة الأمد للبقاء بغرض السياحة في تركيا لمدة سنة واحدة، أو تجديدها اعتبارا من الأول من يناير المقبل لايمس الكويتيين أو أي من الأجانب من مختلف دول العالم الذين لديهم ممتلكات غير منقولة في البلاد أو أقاموا مشاريع تجارية أو لهم اتصال تجاري، وإنما القرار المقصود به كل من ليس لديهم أسباب مبررة للبقاء في البلاد تحت ستار هذه الإقامة باستثناء الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية. الذين عليهم المغادرة لمدة عام كامل، وبعدها اذا رغب العودة ان يتقدم للحصول على «الفيزا» واستصدار إقامة سياحية جديدة مدتها سنة لا يتم تجديدها

ونفى ما يتردد ان تركيا تغلق أبوابها وقال ان هذه الإجراءات تأتي في اطار سياستها ، الواضحة في موضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية، والحد من المخالفات التي يقوم بها الأجانب على أراضيها». وأصاب هذا القرار العديد من الجنسيات التي تقيم لفترات أطول من المدة المقننة لتأشيرات السياحة والتي لا تزيد على 90 يوما بحالة من الهلع كما أثار جدلا كبيرا بين العرب المقيمين في تركيا بهذه الإقامة السياحية، التي تمكنهم من التحرك بحرية أكبر وحتى الخروج من البلاد والعودة إليها. وسوف يكون الوضع مختلفا بدءاً من رأس السنة 2020 لان في حال تم إلقاء القبض على أي أجنبي خارج هذه الجنسيات السورية والمصرية والليبية والسودانية وتجاوزت فترة إقامته في تركيا أكثر من 90 يوما، فسيتم ترحيله من تركيا.?? ومن المعروف ان تركيا تمنح عدة أنواع للاقامات ومنها: الإقامة السياحية، وإقامة الطالب، وإقامة العمل، والإقامة العقارية والعائلية والإنسانية.?

وتقييد تركيا الإقامة السياحية التي كانت تمنح المقيم بها مميزات لا تنتهي مميزاتها ومنها الحصول على اقامة العمل وإمكانية فتح حساب مصرفي تركي وتأسيس شركة أو أي عمل آخر خاص يرجع للتغيرات التي يشهدها العالم من جهة والتطورات الاقتصادية والأمنية التي شهدتها تركيا في الآونة الأخيرة، وكانت مديرية الهجرة العامة التركية أصدرت بياناً جاء فيه:

«الأجانب الذين نظم لهم تصريح الإقامة قصيرة الأمد للبقاء بغرض السياحة لمدة سنة واحدة، فإنه ووفقاً للفقرة 31 -1(E) من القانون رقم 6458، فإنه في حال عدم توفر أسباب مبررة للبقاء لغرض تصريح الإقامة الجديدة غير السياحية، فاعتباراً من تاريخ 2020/1/1، فإن طلبات الحصول على تصريح الإقامة وتمديدها لنفس الغرض لن يكون متاحاً».? حددت مديرية الهجرة التركية شروط منح تصريح الإقامة قصيرة الأمد للبقاء بغرض السياحة لمدة سنة واحدة، او تجديدها وهي كالتالي : الأشخاص القادمين لغرض البحث العلمي?، ومن لديه ممتلكات غير منقولة في تركيا?، ومن ينشئ اتصالا تجاريا أو أعمالاً تجارية?، والمشاركون في برامج التدريب أثناء الخدمة?، والطلاب?، والمقيمون لتلقي العلاج بشرط ألا يحمل أحد الأمراض التي تعتبر تهديدا للصحة العامة?، من يملك طلبا أو قرارا من السلطات القضائية أو الإدارية ينص على ضرورة تواجده في تركيا?، من يريد الانتقال من تصريح الإقامة القصيرة الأجل إلى تصريح الإقامة العائلية?، والمشاركون في دورات التعلم التركية،? والراغبون بالتعلم في تركيا من خلال المؤسسات العامة، والبحوث، والمشاركة في التدريب والدورات?، ومن أكمل التعليم العالي في تركيا وقدم طلبا في غضون ستة أشهر من تاريخ التخرج? حيث يتم إصدار تصريح إقامة قصيرة الأجل له لمدة أقصاها عام واحد في المرة الواحدة?، يجوز إصدار تصاريح الإقامة الممنوحة مرتين على الأكثر في حال المشاركة في دورات التعلم التركية.

