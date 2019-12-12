سياحة وسفر

أكدت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «يورومونيتور العالمية» المتخصصة في دراسة وتحليل الأسواق ان مدينتي القاهرة والغردقة تعدان من أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم بمقياس أعداد السائحين الوافدين اليهما من مختلف دول العالم.

وجاءت القاهرة في المركز 42 متقدمة بذلك 5 مراكز عن الفترة 2013- 2018، كما حصلت على الترتيب كرابع أفضل مقصد سياحي على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط متقدمة بذلك 18 مركزاً عن الفترة 2013- 2018.

واحتلت الغردقة المرتبة 82 نظرا للاقبال الذي شهدته من سائحي روسيا وألمانيا وبولندا والمجر وبلغاريا ورومانيا بعد التحسن الكبير في بنيتها التحتية ، مثل تجديد المبنى 2 في المطار الدولي والاستثمار في قطاع الفنادق والمتوقع أن تشهد المدينة نمواً يزيد عن 50 في المئة خلال عام 2020، ما سيؤدي إلى ارتفاع تصنيفها.

وأكدت مؤسسة « يورومونيتور» أنه تم اختيار الـ 100 مدينة سياحية من بين 400 مدينة حول العالم بعدما تفوقت هذه المدن بالاقبال الكبير على زيارتها من مختلف دول العالم، حيث تصبح السياحة حافزًا للابتكار، بالإضافة إلى كونها محركًا للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن المدن تُعتبر مدخلا إلى الاقتصاديات حيث يؤدي التطور المستمر للمدن إلى تغيير طريقة تفاعل السائحين مع المدن وتجربتها وكذلك نوع السائحين الذين يتم جذبهم إلى المدينة.

وأشارت د. رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية ان اختيار مدينتي القاهرة والغردقة ضمن أفضل 100 مدينة سياحية على مستوى العالم يأتي ضمن سلسلة الإشادات الدولية التي حظيت بها السياحة المصرية، وعكس نظرة العالم للسياحة المصرية التي تطورت بشكل رائع بتدشين وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي يعتبر الركيزة الأساسية لنجاح ونمو القطاع.

ويتماشى مع خطة وزارة السياحة للترويج لكل مدينة أو منطقة سياحية على حدة وإبراز المقومات وهو أحد العناصر الرئيسة الثلاثة للحملة الترويجية الدولية لمصر.

